Si chiude con un'assoluzione il nuovo processo d'appello a carico di Pasqualino Besaldo e Pier Mannarino, coinvolti nel procedimento relativo al tentato omicidio di Giuseppe De Rose, ferito a colpi d'arma da fuoco a Cosenza il 14 gennaio 2005. Il 23 ottobre 2026, la terza sezione penale della Corte d'appello di Catanzaro ha escluso la responsabilità di entrambi, pronunciando la formula «per non aver commesso il fatto».

La decisione arriva dopo l'intervento della Corte di Cassazione, che aveva annullato la precedente sentenza di condanna e disposto un nuovo esame delle posizioni degli imputati. Besaldo e Mannarino, difesi dagli avvocati Giuseppe Bruno e Federica Sconza, erano stati condannati nei precedenti gradi di giudizio.

A comporre il collegio giudicante erano il presidente Antonio Giglio e le consigliere Maria Rosaria Di Girolamo e Paola Ciriaco, con quest'ultima nel ruolo di relatrice. L'assoluzione riguarda il capo A dell'imputazione, relativo al concorso nel tentato omicidio.

La vicenda processuale aveva avuto origine con la decisione del 16 novembre 2020. In quella data, il giudice per il giudizio abbreviato del Tribunale di Catanzaro, Alfredo Ferraro, aveva inflitto a entrambi una pena di tredici anni e quattro mesi di reclusione. Successivamente, il 13 novembre 2024, la Corte d'appello aveva confermato il giudizio di responsabilità, riducendo però la pena a dieci anni per ciascuno.

Secondo l'impostazione accusatoria recepita nelle prime decisioni, Besaldo e Mannarino avrebbero avuto un ruolo di supporto rispetto a chi aveva materialmente partecipato all'agguato contro Giuseppe De Rose. Le condotte contestate non riguardavano, dunque, l'esecuzione materiale degli spari, ma una serie di attività che, secondo la ricostruzione giudiziaria allora accolta, avrebbero agevolato gli autori dell'azione.

A Besaldo veniva attribuito il compito di recuperare gli esecutori dell'agguato e di mettere a loro disposizione un'abitazione ad Amantea, dove avrebbero trascorso la notte. A Mannarino, invece, erano contestati il recupero delle armi e l'accompagnamento successivo di uno degli uomini coinvolti nell'azione.

Per sostenere questa ricostruzione, il giudice di primo grado aveva dato particolare rilievo alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Sulla base degli elementi ritenuti attendibili era stato riconosciuto il contributo dei due imputati al progetto criminoso, valutazione poi mantenuta anche in appello. Il quadro processuale delle due posizioni risulta ora profondamente diverso da quello delineato nel 2020 e confermato, seppure con una riduzione della pena, nel 2024. Dopo le condanne a tredici anni e quattro mesi in primo grado e a dieci anni in appello, l'annullamento della Cassazione e il successivo giudizio di rinvio hanno portato all'assoluzione di entrambi dall'accusa di concorso nel tentato omicidio di Giuseppe De Rose.