Antonello Lomonaco ha consegnato alla nonna una vettura in prestito e ne regalerà un’altra. La raccolta fondi ha superato i 5mila euro in meno di 24 ore, l’Ail Cosenza rimborserà il carburante

Ieri mattina, alle dieci in punto, Tiziana, la nonna della bambina di Scalea malata di leucemia, ha ricevuto le chiavi di un'automobile messa gratuitamente a disposizione da Antonello Lomonaco, imprenditore della Riviera dei Cedri, che ha deciso di rispondere immediatamente alla richiesta di aiuto della famiglia.

Un gesto concreto che arriva dopo giorni di preoccupazione e difficoltà, durante i quali la donna aveva raccontato attraverso i nostri microfoni il dramma vissuto dalla nipotina e le complicazioni legate alla mancanza di un mezzo di trasporto disponibile.

La battaglia della piccola Linda contro la leucemia

La bambina, alla quale circa cinque mesi fa è stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta, è attualmente in cura all'ospedale Dulbecco di Catanzaro. Un percorso lungo e delicato, scandito dalle terapie e dai controlli medici.

Proprio in vista del rientro a Scalea, la nonna aveva manifestato una delle sue preoccupazioni più grandi: non disporre di un'automobile per accompagnare la nipotina alle visite e raggiungere tempestivamente l'ospedale in caso di emergenza.

Finora, la famiglia ha chiesto aiuto ad amici e conoscenti o noleggiato le auto per ogni spostamento, ma i costi sono diventati insostenibili – a volte, un solo viaggio è costato 250 euro - e così nonna Tiziana ha deciso di lanciare un appello di aiuto tramite il nostro network.

La risposta dell'imprenditore

Pochi minuti dopo la pubblicazione dei nostri servizi, Antonello Lomonaco ha contattato la redazione con un messaggio, manifestando la volontà di mettere a disposizione della famiglia un'automobile. Una promessa che si è trasformata rapidamente in realtà.

Ieri mattina l'imprenditore, titolare dell’azienda Vrv Service di Grisolia, ha consegnato a Tiziana una Peugeot 3008, che la donna potrà utilizzare gratuitamente fino a giovedì prossimo per tutti gli spostamenti necessari.

Si tratta, però, di una soluzione temporanea. Nei prossimi giorni, infatti, Lomonaco consegnerà alla famiglia una seconda automobile, un'Audi A3 attualmente sottoposta ad alcuni interventi di riparazione, che sarà donata in via definitiva.

La famiglia potrà così contare su un mezzo proprio per affrontare gli spostamenti legati alle cure della bambina, senza dover dipendere dalla disponibilità di altre persone.

La gratitudine della nonna e la solidarietà della comunità

Tiziana ha accolto il gesto con profonda gratitudine, ringraziando l'imprenditore per la generosità dimostrata e tutte le persone che, dopo aver conosciuto la storia della nipotina, hanno manifestato affetto e vicinanza.

In queste ore, infatti, la vicenda della piccola Linda ha suscitato una forte partecipazione emotiva e un’ondata di solidarietà.

La raccolta fondi e il sostegno dell’Ail Cosenza

Per dare un po’ di serenità mentale alla famiglia è stata anche aperta una raccolta fondi su GoFundMe, con l’obiettivo di raccogliere 5mila euro. La soglia è stata raggiunta e superata in meno di 24 ore. Contemporaneamente, l’Ail Cosenza si è messa in contatto con la famiglia dando la propria disponibilità ad affiancarla in questa battaglia per la vita e a sostenerla economicamente con il rimborso del carburante utilizzato per gli spostamenti in ospedale.

Ora, la famiglia di Scalea ha ancora un desiderio: vedere la piccola Linda suonare la “campanella del sollievo”, momento in cui la bimba potrà tornare a giocare spensierata insieme ai suoi coetanei, mettendosi alle spalle il difficile percorso di cure.