Oltre tremila biglietti venduti in due giorni e più di 600 abbonamenti per la stagione 2026-2027 della rassegna «L’Altro Teatro», curata da Gianluigi Fabiano. Il cartellone prevede diciassette spettacoli dal 19 novembre al 18 maggio, tra il Teatro Alfonso Rendano di Cosenza e il Teatro Auditorium Unical, per il secondo anno consecutivo.

L’apertura con Salemme

La stagione si apre al Rendano dal 19 al 22 novembre con Vincenzo Salemme in una nuova edizione di «… E fuori nevica», per quattro repliche, nello spettacolo che celebra i suoi 50 anni di carriera. Con lui in scena Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli.

Dicembre all’Unical

Al Teatro Auditorium Unical il sipario si alza il 9 dicembre con «Assassinio sull’Orient Express», nell’adattamento di Ken Ludwig per la regia di Roberto Valerio, con Claudio «Greg» Gregori nei panni di Hercule Poirot. Il 16 dicembre Sergio Rubini porta in scena «I Fratelli De Filippo», sulle musiche di Nicola Piovani. Il 20 dicembre è la volta de «Lo Schiaccianoci» di Alessia Gatta e Manuel Paruccini, produzione Brancaccio Lab con 23 danzatori.

Il 2027 al Rendano

Il 10 gennaio Lella Costa è protagonista di «Lisistrata» di Aristofane, regia di Serena Sinigaglia. Il 30 e 31 gennaio Alessandro Siani presenta «Vivavoce». Il 7 febbraio Gianfelice Imparato interpreta «Il medico dei pazzi» di Eduardo Scarpetta, regia di Leo Muscato, e il 17 febbraio arriva «Otello» con drammaturgia di Dacia Maraini, regia di Giorgio Pasotti, anche in scena come Jago, e Giacomo Giorgio nel ruolo di Otello.

Il 6 e 7 marzo è in programma «A casa tutti bene», prima regia teatrale di Gabriele Muccino, con Anna Galiena e Fabio Troiano. Il 13 marzo Giancarlo Nicoletti porta «Elettra 1944», riscrittura dell’Orestea nella Roma occupata, prodotta da L’Altro Teatro con Altra scena, con Pamela Villoresi. Seguono il 3 aprile «Anna dei Miracoli» con Mascia Musy, il 28 e 29 aprile «Sei personaggi in cerca d’autore» con Ettore Bassi e il 7 e 8 maggio il musical «Il ragazzo dai pantaloni rosa» di Massimo Romeo Piparo.

Il 2027 all’Unical

Al Tau la stagione prosegue con «Fratellina» di Spiro Scimone, regia di Francesco Sframeli. Il 13 febbraio Saverio La Ruina, con Dario De Luca e Cecilia Foti, presenta «KR70M16 – Naufrago senza nome», dedicato alla strage di Cutro. Il 18 marzo Concita De Gregorio ed Erica Mou portano in scena «La Cura». La stagione si chiude il 18 maggio con «In cerca dei sei personaggi» di Emma Dante.