Mattinata di forte preoccupazione nel centro sibarita per un presunto rogo che avrebbe coinvolto alcuni mezzi appartenenti alla ditta impegnata nei lavori di restauro del Castello feudale. La notizia, ancora in fase di verifica ufficiale, ha iniziato a circolare rapidamente in paese provocando sconcerto tra i cittadini.

Secondo le prime informazioni, più veicoli utilizzati dall’impresa incaricata degli interventi sul maniero sarebbero stati danneggiati dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, ai quali sono state affidate le indagini per chiarire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Sull’episodio è intervenuto anche il gruppo politico “Nuova Terranova” (dal cui sito è presa l’immagine che pubblichiamo), che ha espresso dura condanna qualora venisse confermata la matrice dolosa, definendo l’accaduto un fatto grave e lanciando un messaggio di solidarietà alla ditta. Al momento non si esclude alcuna pista.