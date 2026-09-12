Il sisma registrato dall’Ingv nella notte alle 3:05. Ha avuto una profondità di circa 9 chilometri
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Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata nella notte nel Cosentino. Il sisma si è verificato alle 3:05, con epicentro localizzato a circa 3 chilometri a est di Roggiano Gravina.
Secondo i dati della Sala Sismica dell’Ingv di Roma, il terremoto ha avuto una profondità di circa 9 chilometri. Non si segnalano danni a persone o cose.
La scossa si inserisce in una fase caratterizzata da diversi eventi sismici registrati nei giorni scorsi nell’area cosentina, a conferma di una certa attività tellurica che continua a interessare il territorio