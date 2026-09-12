«Mancherà l’amore professionale che il nostro Maestro, l’Avvocato Sergio Calabrese, ci ha sempre dedicato. Mancherà quella emozionante ultima lezione tenuta nella sede della Camera penale, che, con la Toga nel cuore, volle fortemente rivolgere ai giovanissimi e numerosi colleghi penalisti “Sono e sarò sempre con voi, con le vostre Toghe, con la vostra passione, con il vostro coraggio di sentirvi ed essere Avvocati.

Siatene orgogliosi, sempre”. Mancherà quell’abbraccio con l’Avvocato Ninì Feraco, il gesto più potente dell’Avvocatura di cui, purtroppo, siamo tutti orfani. Sì, da oggi, ci sentiamo ancor più soli, nella solitudine del penalista; ma più responsabili nel tentare di essere custodi dei principi e dei valori donatici dalla Toga d’oro dell’Avvocato Calabrese».

La camera ardente dell’avvocato Sergio calabrese è stata allestita nella sede della camera penale di Cosenza, presso il Palazzo di Giustizia.