La prima cittadina Mariangelina Russo aveva sollecitato la riattivazione del bancomat e di tutti i servizi, ma l’azienda puntualizza che i danni sono ingenti e i lavori proseguono nel rispetto degli standard di sicurezza. Ecco le alternative offerte ai cittadini

«In riferimento alle segnalazioni relative all’ufficio postale di Laino Borgo, Poste Italiane, scusandosi per il disagio, precisa che la chiusura della sede è stata determinata da un evento criminoso con esplosivo che ha danneggiato pesantemente l’ufficio postale e che gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione dell’immobile sono particolarmente complessi». Poste Italiane risponde così a Mariangelina Russo, sindaca di Laino Borgo che ieri aveva sollecitato tempestivi interventi in merito alla riattivazione del bancomat locale, pesantemente danneggiato durante una rapina nel periodo invernale.

«L’Azienda – spiega Poste in una nota – è impegnata a riattivare la piena operatività dei servizi nel più breve tempo possibile e nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e qualità previsti. Si ricorda, che per venire incontro alle esigenze della clientela e garantire la continuità del servizio, si è provveduto fin da subito a fare installare per tutta la durata dei lavori un container, in via Biagio Longo (piazzale Scotellaro), aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e sabato dalle ore 8:20 alle 12:35».

Al container, c’è poi un’alternativa: «Si ricorda che sono disponibili i vicini uffici postali di: Laino Castello sito in piazza Primo Maggio 17, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:45 e sabato dalle ore 8:20 alle 12:45 dotato di ATM h24; Mormanno sito in via Romano Ludovico 18 attualmente trasferito in un ufficio postale mobile ubicato in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e sabato dalle ore 8:20 alle 12:35».