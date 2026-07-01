L'indebolimento dell'anticiclone aprirà la strada a un impulso instabile con piogge e temporali anche sulle coste. Atteso un calo delle temperature, con massime intorno ai 28-29°C e valori leggermente sotto la media stagionale

Da diversi giorni ormai durante i pomeriggi, come spiegato dal Meteo Cosenza, si sviluppano temporali localmente forti su parte della Calabria e in particolare nelle aree montuose e interne. Ultimamente però tali temporali sono causati dall’indebolimento del campo anticiclonico ma manca ormai poco alla fine di questa ondata moderatamente calda.

Nella giornata di venerdì il passaggio di un impulso instabile strutturato attraverserà la nostra penisola: ciò causerà condizioni di instabilità con la formazione di temporali non solo nelle aree montuose ma anche sul resto della Regione e sulle coste.

L'arrivo di tale impulso sarà accompagnato da aria più fresca che causerà un generale calo delle temperature: secondo gli ultimi aggiornamenti sono previsti valori di circa 15-16°C alla quota standard di 1500m e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro faticherà a superare la soglia dei 28-29°C e con le temperature che si manterranno leggermente al di sotto delle medie stagionali. Mancano però diversi giorni all'evento e dunque sarà necessario seguire i prossimi appuntamenti col Meteo Cosenza per avere un quadro più dettagliato della situazione.