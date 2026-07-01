Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e comprendere cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente

Attimi di paura nella serata di ieri in contrada Petra, a Rossano, dove un’Audi Q5 è uscita di strada dopo che il conducente ne ha improvvisamente perso il controllo. L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha terminato la propria corsa andando a impattare contro un muro, provocando danni rilevanti sia al veicolo sia alla struttura.

Fortunatamente, nonostante la violenza dell’urto, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi del caso. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e comprendere cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente.