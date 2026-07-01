Il sinistro ha alimentato momenti di forte apprensione tra le numerose persone presenti nei pressi del lungomare che hanno assistito al divampare dell’incendio

Pochi minuti dopo la mezzanotte il lungomare di Schiavonea è stato teatro di un grave incidente stradale che ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi. Lo scontro è avvenuto su Viale della Libertà, all'altezza dell'incrocio con Via Archimede, in un tratto particolarmente frequentato anche nelle ore serali.

Per cause ancora in fase di accertamento, un'automobile e una moto sono entrate violentemente in collisione. L'urto è stato così intenso che il mezzo a due ruote, subito dopo l'impatto, è stato avvolto dalle fiamme, alimentando momenti di forte apprensione tra le numerose persone presenti lungo il lungomare.

La zona, dove si trovano diverse attività ricettive e commerciali era ancora animata da residenti e visitatori. Molti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato i soccorsi, mentre il rogo della moto attirava l'attenzione dei presenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area, insieme ai sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane motociclista. Il ragazzo è stato quindi trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

Presenti anche i Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.