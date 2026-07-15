Un caso di West Nile è stato registrato a Borgia nel comune di Catanzaro. A renderlo noto è l’amministrazione comunale in un post social. Il Comune specifica che, in ragione dell’episodio, saranno adottate adeguate procedure per contenere la diffusione del contagio. Da quanto appreso, si tratta di una donna di giovane età al momento ricoverata in ospedale a Catanzaro.

In serata, a partire dalle 22.00, sarà eseguito nello specifico un intervento di disinfestazione sull’intero territorio comunale a cura dell’Asp di Catanzaro. Saranno inoltre installate trappole in luoghi ben precisi. Congiuntamente al competente dipartimento dell’azienda sanitaria provinciale sono in corso interventi di monitoraggio per attivare eventualmente apposite disinfestazioni e bonifiche ambientali.

L’amministrazione comunale fa sapere di aver già eseguito a scopo precauzionale due disinfestazioni per prevenire il rischio. La positività è stata accertata dopo un iniziale ricovero all’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro. La donna ha manifestato stati febbrili, mal di testa e difficoltà respiratorie ed è stata quindi sottoposta al test.