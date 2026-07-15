Anas ha garantito un adeguato innalzamento dei livelli di sicurezza stradale in occasione delle usuali previsioni di maggior traffico, assicurando la presenza delle postazioni di soccorso a copertura dell’intero tratto autostradale da attivare all’occorrenza e il monitoraggio dei flussi di traffico h24 dalla Sala operativa

Si è svolta, nella giornata odierna, la riunione del COV-Comitato Operativo di Viabilità, convocata dal Prefetto della provincia di Cosenza Rosa Maria Padovano, finalizzata alla disamina congiunta del piano esodo estivo presentato da Anas Area Gestione Rete A2 e al monitoraggio dello stato attuale della viabilità statale e provinciale. All’incontro hanno partecipato i responsabili di Anas Area Gestione Rete dell’Autostrada A2 del Mediterraneo e di Anas Viabilità Ordinaria della Calabria e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine competenti per territorio, del Comando Vigili del Fuoco, del COPS di Lamezia Terme, della Polizia Stradale, del Settore Viabilità della Provincia, della Polizia Provinciale, della Protezione Civile Regionale, del SUEM118 e del comune di Cosenza.

La pianificazione predisposta per l’Autostrada A2, che ricalca le esperienze pregresse, dopo un’attenta analisi, è stata approvata in sede di riunione. E’ stata data assicurazione al tavolo che le attività di rimozione e di ripiegamento dei cantieri in essere si concluderanno entro il prossimo 23 luglio, garantendo, così, la piena percorribilità in entrambe le direzioni di marcia.

Gli Enti proprietari delle strade hanno assicurato la piena fruibilità dei percorsi alternativi. In caso di necessità sulla rete autostradale, l’utenza sarà tempestivamente informata attraverso tutti i canali di comunicazione, anche, in un’ottica di previsione del traffico, alla luce del calendario di Viabilità Italia. Anas ha garantito un adeguato innalzamento dei livelli di sicurezza stradale in occasione delle usuali previsioni di maggior traffico, assicurando la presenza delle postazioni di soccorso a copertura dell’intero tratto autostradale da attivare all’occorrenza e il monitoraggio dei flussi di traffico h24 dalla Sala operativa.

Il Consesso ha preso atto delle collaudate procedure di messa in opera di sistemi per agevolare la fruizione delle arterie viarie. Con l’attività di coordinamento della Prefettura, sarà garantita la piena collaborazione e il costante collegamento tra Amministrazioni demandate alla gestione della rete viaria, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco. Con l’occasione si richiama l’utenza al rigoroso rispetto delle ordinanze emanate dall’Ente proprietario della strada e alla necessità di assicurarsi della piena efficienza e funzionalità dei veicoli, prima di mettersi alla guida. Le informazioni sulle condizioni di viaggio e sullo stato della viabilità potranno essere prontamente acquisite sul sito www.stradeanas.it e contattando il numero verde pronto Anas 800841148.