Il Pollino in Ribalta Festival porta a Morano Calabro un nuovo appuntamento di peso nazionale: venerdì 6 febbraio, alle ore 20.30, il palco del Teatro Troisi accoglierà Martina Colombari, protagonista della commedia Venerdì 13 insieme a Gianmarco Cro e Federico Maria Isaia, sotto la regia di Roberto Ciufoli. Lo spettacolo rientra nel cartellone della rassegna organizzata da Allegra Ribalta, con direzione artistica di Alfredo De Luca, che continua a portare sul territorio produzioni di alto richiamo.

L’intreccio della commedia si apre con una cena tra amici. Giacomo e Alice attendono una coppia, ma alla porta si presenta solo il marito, sconvolto da una notizia terribile: l’aereo su cui viaggiava la moglie è precipitato in mare. Mentre si attende di conoscere la sorte della donna, la serata prende una piega totalmente inaspettata. La coppia ospitante, infatti, scopre di aver appena vinto al Superenalotto proprio in quel fatidico venerdì 13. Da lì in poi il paradosso domina la scena: festeggiare è impossibile, trattenere l’entusiasmo diventa un’impresa, e la tensione emotiva sfocia in una serie di situazioni comiche e colpi di scena.

Venerdì 13 gioca sull’equilibrio tra tragedia privata, fortuna improvvisa e dinamiche relazionali al limite del grottesco, costruendo una commedia brillante e sostenuta da ritmi serrati. La presenza di Colombari – reduce dal successo televisivo di Ballando con le Stelle – rafforza l’attenzione del grande pubblico, mentre la regia di Ciufoli garantisce una lettura scanzonata ma ben calibrata del testo.

Il Pollino in Ribalta Festival conferma così la propria vocazione: offrire al territorio spettacoli di qualità, valorizzando Morano Calabro come polo culturale dell’area del Pollino. Ancora una volta la rassegna dimostra di saper attrarre nomi importanti del panorama teatrale nazionale, contribuendo a creare occasioni di partecipazione e crescita culturale.

Per gli spettatori del Pollino, quella di venerdì 6 febbraio sarà un’occasione rara di assistere a una produzione di livello, capace di coniugare comicità, ritmo e una storia ad alto tasso di imprevedibilità. Un appuntamento che arricchisce il percorso della rassegna e conferma l’impegno degli organizzatori nel portare sul territorio proposte artistiche di valore.