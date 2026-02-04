Il Cosenza prova a ritrovare una pedina fondamentale in vista della trasferta di domenica sul campo del Giugliano. In questi giorni, infatti, Aldo Florenzi sta portando avanti un lavoro mirato per accelerare i tempi di rientro dopo lo stiramento alla coscia rimediato a metà gennaio, infortunio che lo ha costretto a fermarsi e a saltare le ultime uscite dei rossoblù.

Lo staff medico continua a monitorare con attenzione l’evoluzione del recupero, passo dopo passo, per evitare ricadute e gestire al meglio i carichi. La tabella resta prudente, ma qualche segnale incoraggiante è arrivato nelle ultime sedute: Florenzi sta aumentando gradualmente l’intensità del lavoro, con l’obiettivo di tornare a disposizione almeno per la convocazione. A tal proposito sono stati effettuati gli ultimi controlli strumentali, per verificare che la cicatrice sul muscolo, sia completamente guarita.

Mister Antonio Buscè spera di poter contare su di lui, anche per avere un’opzione in più nella rotazioni di domenica. La decisione definitiva verrà presa a ridosso della rifinitura. Se le sensazioni resteranno positive e i controlli daranno garanzie, l’ipotesi Giugliano può diventare concreta. In caso contrario, il Cosenza non forzerà: l’idea è recuperarlo al 100% ed evitare rischi inutili, soprattutto in un momento in cui i rossoblù hanno bisogno di continuità e certezze anche dal punto di vista fisico.