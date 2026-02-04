Perquisizioni a Trieste, Venezia e Roma: ipotizzati milioni di euro riciclati e false comunicazioni sociali

La Guardia di Finanza di Trieste ha avviato una vasta operazione investigativa nei confronti della Unione Sportiva Triestina Calcio 1918, militante nel campionato di Serie C, e di altre 15 persone indagate per reati societari, tributari e riciclaggio.

Su delega della Procura della Repubblica di Trieste, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sta eseguendo, nella giornata odierna, perquisizioni locali e personali nelle province di Trieste, Venezia e Roma, sia presso le abitazioni che nei luoghi di lavoro degli indagati. Le attività investigative hanno riguardato anche la sede della Triestina Calcio, nel capoluogo giuliano.

Secondo quanto emerso dai preliminari accertamenti info-investigativi, gli investigatori ipotizzano condotte di riciclaggio per un importo di diversi milioni di euro, somme che sarebbero confluite nelle casse della società sportiva tra il 2022 e il 2025. I flussi finanziari sospetti risulterebbero riconducibili a società di diritto italiano ed estero, ora al vaglio degli inquirenti.

Le indagini mirano inoltre ad accertare possibili false comunicazioni sociali, con particolare riferimento a fittizie esposizioni nello stato patrimoniale di apporti in conto capitale, che avrebbero mascherato finanziamenti effettivi. Sotto la lente anche l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per un importo stimato in circa 900 mila euro.

L’attività investigativa, ancora in una fase preliminare, punta a ricostruire l’origine dei capitali, le modalità di immissione delle risorse nel circuito societario e le eventuali responsabilità individuali dei soggetti coinvolti, sia sotto il profilo penale che tributario.

In conformità alle disposizioni del Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188, la Guardia di Finanza ricorda che, per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte a indagine potrà essere accertata solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna.