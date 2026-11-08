Giovedì 12 novembre al Cinema Teatro Italia la proiezione dell’opera di Giuseppe Tesi, con testimonianze di donne sopravvissute e di uomini maltrattanti. Poi il dibattito con le scuole superiori
Tutti gli articoli di Cultura
PHOTO
Il film «Rosamaro», dedicato alla violenza di genere, sarà proiettato giovedì 12 novembre alle 9.30 al Cinema Teatro «Italia-Aroldo Tieri» di Cosenza. L’iniziativa è promossa dal Comune di Cosenza con gli istituti superiori della provincia, e alla proiezione seguirà un dibattito con gli studenti.
Il film
«Rosamaro», con il sottotitolo «la violenza è un sasso che rotola velocemente», è l’ultimo progetto dell’Associazione culturale Electra di Pistoia, già autrice del film «Stabat Mater». L’opera, diretta da Giuseppe Tesi, ha vinto il bando «Sviluppo e Cultura 2024» della Fondazione Caript di Pistoia.
La protagonista, Erica Weber, è una scrittrice affermata che incontra Ros, addetta alle pulizie nella biblioteca dove sta per presentare il suo nuovo libro. Tra le due donne nasce una complicità legata a una violenza subita da entrambe. Nel film ricorre un quadro del pittore Rocco Normanno che raffigura Giuditta che decapita Oloferne; il regista si è ispirato anche alle opere di Artemisia Gentileschi. Le protagoniste sono interpretate da Valentina Banci e Désirée Giorgetti.
La visione è introdotta dalle testimonianze di donne maltrattate e di uomini maltrattanti. «Ho voluto le testimonianze autentiche non solo delle donne che sono riuscite a sopravvivere alla violenza, ma anche degli uomini che l’hanno compiuta e che ora riconoscono i loro errori: nei loro racconti c’è lo smascheramento del male», spiega Tesi.
Per Francesca Simoncini, docente di discipline dello spettacolo all’Università di Firenze, il regista affronta il tema «senza farsene dominare e senza scadere in pesantezze didascaliche».
Il dibattito
All’incontro con gli studenti interverranno Chiara Penna, presidente della Commissione Legalità e Istruzione, Maria Gagliardi, presidente del Cpo Avvocati, e Rosa Libera Pellicori, vicepresidente del Centro antiviolenza Roberta Lanzino. Saranno presenti il sindaco Franz Caruso, il consigliere delegato all’Istruzione Aldo Trecroci e il regista. Modera la consigliera comunale Bianca Rende.