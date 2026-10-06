Confronto tra Amministrazione e operatori. Illustrato il calendario con Festa del Cioccolato, appuntamenti natalizi e concerto di fine anno

Le difficoltà segnalate dagli operatori e le iniziative da organizzare nei prossimi mesi sono state al centro della nuova riunione della Consulta per il commercio di Cosenza, presieduta da Maria Grazia Cavaliere.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Franz Caruso e l’assessore alle Attività produttive Sarino Branda. L’obiettivo indicato dall’Amministrazione comunale è rafforzare il confronto con gli esercenti e costruire una programmazione capace di sostenere il tessuto commerciale cittadino.

Il confronto con gli operatori

Il sindaco ha ascoltato le istanze avanzate dai commercianti e ha ribadito la disponibilità dell’Amministrazione ad affrontare, nell’ambito delle proprie competenze, le criticità segnalate.

«L’obiettivo – ha sottolineato Franz Caruso – è rendere Cosenza sempre più attrattiva e dare il giusto respiro al commercio cittadino. Sappiamo che gli operatori stanno vivendo una fase difficile, anche a causa della riduzione del potere d’acquisto delle famiglie e dell’aumento dei costi, a partire da quelli dei carburanti».

Secondo il sindaco, le risorse disponibili dovranno essere coordinate per aumentare la presenza di cittadini e visitatori negli spazi urbani. «In questo scenario dobbiamo mettere a sistema tutte le risorse disponibili e lavorare insieme per riportare persone nelle nostre strade e nelle nostre piazze», ha aggiunto.

Gli appuntamenti dei prossimi mesi

Nel corso della riunione è stata illustrata la programmazione degli eventi previsti nei prossimi mesi. Il calendario comprende le iniziative dedicate al vino e all’uva in corso a Donnici, la Festa del Cioccolato e le manifestazioni organizzate per il periodo natalizio.

Particolare attenzione è stata riservata ai mercatini di Natale, che torneranno in Piazza della Vittoria, negli spazi della Villa Nuova. L’Amministrazione intende così recuperare una collocazione tradizionale e maggiormente concentrata.

La scelta, secondo quanto riferito nella nota del Comune, è stata accolta favorevolmente dai componenti della Consulta per il commercio.

La programmazione comprenderà anche le luminarie, un concerto di fine anno e ulteriori appuntamenti distribuiti in diverse zone della città.

Il ritorno dei mercatini nella Villa Nuova

«Anche le iniziative natalizie – ha dichiarato Franz Caruso – devono contribuire a fare di Cosenza una città viva e accogliente. Il ritorno dei mercatini in Piazza della Vittoria ci consente di recuperare una tradizione e di costruire un appuntamento riconoscibile e identitario».

La strategia prospettata dall’Amministrazione punta a integrare eventi, addobbi e collaborazione con le attività economiche. «Insieme alle luminarie, agli eventi e alla collaborazione con gli operatori economici, vogliamo creare le condizioni per riportare cittadini e visitatori in città e sostenere il commercio», ha concluso il sindaco.

La presidente della Consulta, Maria Grazia Cavaliere, ha infine ringraziato Caruso per la partecipazione e per l’attenzione riservata alle esigenze del settore, richiamando l’importanza di mantenere un confronto costante tra Amministrazione comunale e operatori.