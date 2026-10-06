Più rastrelliere nei pressi della stazione ferroviaria e un intervento per rendere praticabile il parcheggio sterrato vicino alla Capitaneria di Porto. Sono le richieste avanzate dall’associazione Paolab, che interviene sulle condizioni degli spazi di sosta utilizzati quotidianamente da pendolari e cittadini.

La segnalazione è firmata dal direttore dell’associazione, Domenico Di Santo, e dal presidente Emanuele Carnevale. Paolab riferisce che, pur restando ancora limitata, la mobilità in bicicletta avrebbe registrato negli ultimi mesi un piccolo incremento tra le persone dirette alla stazione.

Secondo l’associazione, la scelta della bicicletta sarebbe legata soprattutto alle difficoltà nel trovare parcheggio, al costo del carburante e alla maggiore attenzione verso forme di mobilità sostenibile.

Biciclette legate alle recinzioni del cantiere

La morfologia del territorio comunale, osserva Paolab, rende complessa la realizzazione di nuove piste ciclabili. Proprio per questo motivo, secondo l’associazione, diventerebbe ancora più importante predisporre spazi funzionali per la sosta delle biciclette.

I lavori e gli interventi di manutenzione in corso nell’area della stazione avrebbero ridotto ulteriormente gli spazi disponibili. In assenza di rastrelliere vicine agli accessi, diversi ciclisti sarebbero costretti a legare le biciclette alle inferriate e alle recinzioni del cantiere.

Una sistemazione provvisoria che, sottolinea Paolab, può creare ostacoli lungo la carreggiata utilizzata dai veicoli e dai pedoni.

La proposta di trasferire le rastrelliere

L’associazione segnala contemporaneamente la presenza, in altre zone della città, di rastrelliere inutilizzate o collocate in punti ritenuti poco funzionali.

La proposta è di trasferire una parte di queste strutture nei pressi della stazione, creando un’area ordinata per il ricovero delle biciclette. L’intervento permetterebbe, secondo Paolab, di liberare la stretta strada che conduce agli uffici postali, all’ingresso riservato ai ferrovieri e agli spazi della Polizia ferroviaria.

Non viene richiesta, dunque, soltanto l’installazione di nuove attrezzature, ma anche una ricognizione di quelle già presenti sul territorio e un loro eventuale riposizionamento.

Buche nel parcheggio vicino alla Capitaneria

La nota richiama anche le condizioni del parcheggio sterrato situato vicino alla Capitaneria di Porto, raggiungibile dopo i cosiddetti “tre ponti”.

Secondo l’associazione, l’utilizzo intenso dell’area avrebbe provocato la formazione di profonde buche, con possibili conseguenze per pneumatici e ammortizzatori dei veicoli.

Paolab propone quindi un intervento di livellamento del terreno per rendere il parcheggio più sicuro e agevolmente percorribile.

L’associazione invita infine a prestare maggiore attenzione alle necessità di chi raggiunge quotidianamente la stazione per lavorare o viaggiare. L’adeguamento degli spazi di sosta per biciclette e automobili, sostiene Paolab, contribuirebbe a migliorare la mobilità nell’intera zona.