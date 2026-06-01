L’ideatore e organizzatore della rassegna culturale itinerante, che da 30 anni a questa parte si svolge in Sila, chiarisce: «Già l’anno scorso, avevo formalmente comunicato al primo cittadino Francesca Pisani che il marchio "Incontri Silani®️" non può essere usato da soggetti terzi senza autorizzazione del titolare»

Nei giorni scorsi, abbiamo pubblicato un comunicato stampa attraverso il quale il Comune di Casali del Manco annunciava l’organizzazione di una nuova edizione della rassegna culturale “Incontri Silani”, quest’anno dedicata alle celebrazioni per il centenario della nascita di Rita Pisano. A tal proposito, è giunta in redazione la precisazione di Egidio Bevilacqua, sulla titolarità del marchio “Incontri Silani”, che lo stesso ha depositato presso l’ex ministero dello Sviluppo economico (oggi MIMIT) oltre vent’anni fa. Di seguito, il testo integrale:

Sono Egidio Bevilacqua, editore, ideatore e organizzatore di eventi culturali. Ho letto con interesse l’articolo del 28 maggio 2026 dedicato al centenario della nascita della compianta Rita Pisano. Condivido pienamente il ricordo e le celebrazioni rivolte a una figura che ha rappresentato un importante punto di riferimento nel panorama politico e sindacale della nostra terra. Tuttavia, ritengo necessario intervenire su una specifica affermazione contenuta nell'articolo, relativa alla presunta organizzazione di una nuova edizione della rassegna "Incontri Silani®️".

Desidero precisare che tale rassegna, dopo essere rimasta inattiva per molti anni, è stata da me recuperata e rilanciata circa trent'anni fa. Successivamente, il nome "Incontri Silani®️" è stato ufficialmente registrato come marchio presso il Ministero dello Sviluppo Economico, del quale sono tuttora titolare. Da oltre trent'anni organizzo regolarmente, ogni mese di agosto, la rassegna culturale "Incontri Silani®️" a Camigliatello Silano e, in forma itinerante, anche in altre località dell'altopiano silano, tra cui Lorica e Silvana Mansio.

Nel corso degli anni sono state realizzate numerose edizioni, documentate da migliaia di locandine, pubblicazioni e testimonianze. Anche per il 2026 è prevista la diciassettesima edizione della rassegna. Nell’articolo pubblicato su Cosenza Channel si fa riferimento alla volontà del Comune di Casali del Manco e della Sindaca Pisano di organizzare una nuova edizione di "Incontri Silani". A tal proposito, desidero evidenziare che già lo scorso anno avevo formalmente comunicato alla Sindaca che il marchio "Incontri Silani®️", essendo regolarmente registrato e tutelato, non può essere utilizzato da soggetti terzi senza autorizzazione del titolare.

Per tale ragione, considero improprio e potenzialmente lesivo qualsiasi utilizzo della denominazione "Incontri Silani®️" da parte di altri soggetti. Mi rammarica profondamente dover intervenire pubblicamente su questa vicenda, soprattutto considerando il lungo impegno profuso negli anni per promuovere la cultura e valorizzare il territorio silano. Con la presente, chiedo pertanto di voler dare spazio a questa mia comunicazione e di procedere alla rettifica delle informazioni riportate nell'articolo, precisando che la denominazione "Incontri Silani®️" identifica un marchio registrato e tutelato, il cui utilizzo è riservato al sottoscritto in qualità di titolare.