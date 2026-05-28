Casali del Manco celebra il centenario della nascita di Rita Pisano con una nuova edizione della rassegna culturale “Incontri Silani”. L’Amministrazione comunale di Casali del Manco, in occasione del centenario dalla nascita di Rita Pisano, già Sindaca dell’ex Comune di Pedace e figura di riferimento per il territorio e per la promozione culturale della Sila, promuove una nuova edizione della rassegna “Incontri Silani”. L’appuntamento è fissato per il prossimo 20 giugno, nella suggestiva cornice di Lorica di Casali del Manco, con una giornata dedicata alla memoria, alla riflessione e al rilancio di una delle esperienze culturali più significative per il territorio.

Tra gli ospiti attesi interverranno, tra gli altri, Osvaldo Bevilacqua, Giuseppe Purificato e Paolo Portone, che contribuiranno ad arricchire il confronto con testimonianze, racconti e riflessioni sul valore culturale e identitario degli “Incontri Silani”. L’iniziativa nasce con l’intento di offrire un momento di restituzione collettiva su ciò che gli “Incontri Silani” hanno rappresentato nel tempo per la comunità e per l’intero territorio silano: uno spazio di confronto, crescita culturale e valorizzazione delle identità locali, capace di coinvolgere personalità del mondo della cultura, del giornalismo, dello spettacolo e delle istituzioni.

Allo stesso tempo, questa nuova edizione vuole essere anche un’occasione per guardare al futuro e avviare una riflessione condivisa in vista della costruzione di un nuovo percorso della rassegna, capace di raccoglierne l’eredità e riproporne lo spirito in chiave contemporanea. Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma dettagliato della giornata, con l’indicazione degli interventi e dei momenti di approfondimento previsti nell’ambito della manifestazione.

La Sindaca, Francesca Pisani, ha dichiarato: «Celebrare il centenario della nascita di Rita Pisano significa rendere omaggio a una donna che ha lasciato un segno profondo nella storia amministrativa, culturale e sociale della nostra comunità. Il suo impegno, la sua visione e la sua capacità di costruire relazioni hanno rappresentato un modello di riferimento per l’intero territorio silano. Con questa nuova edizione degli “Incontri Silani” vogliamo non solo custodire la memoria di una delle esperienze culturali più significative nate nella nostra terra, ma anche rilanciarne lo spirito, creando nuove occasioni di confronto, partecipazione e crescita collettiva.

Lorica tornerà ad essere luogo di dialogo e di incontro tra idee, esperienze e sensibilità diverse. Abbiamo scelto di dedicare questa giornata a Rita Pisano perché il suo esempio continua ancora oggi a parlare alle nuove generazioni: una donna delle istituzioni che ha creduto nella cultura come strumento di sviluppo, identità e coesione sociale. È da questa eredità che vogliamo ripartire per costruire il futuro degli “Incontri Silani”.

La presenza di ospiti autorevoli come Osvaldo Bevilacqua, Giuseppe Purificato e Paolo Portone contribuirà ad arricchire una riflessione che vuole essere non solo commemorativa, ma anche proiettata verso il futuro, con l’obiettivo di restituire centralità culturale alla Sila e alle sue comunità. Come Amministrazione comunale sentiamo il dovere di valorizzare le figure che hanno contribuito a dare prestigio e identità al nostro territorio. Questa iniziativa rappresenta un momento importante per tutta la comunità di Casali del Manco e per quanti hanno vissuto e condiviso l’esperienza degli “Incontri Silani”».