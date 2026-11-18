Gli studenti del biennio dell’IISS Erodoto di Thurii di Cassano all’Ionio hanno celebrato al Teatro comunale la Giornata mondiale della gentilezza. Venerdì 13 novembre i ragazzi di tutti gli indirizzi dell’istituto, guidato dalla dirigente scolastica Anna Liporace, hanno assistito a “Tutti siamo Malala. Storie di sogni e di pace”, lo spettacolo della compagnia Teatro Rossosimona dedicato alla vita di Malala Yousafzai.

La giornata a teatro fa parte del progetto d’istituto «A scuola di gentilezza», curato dalla referente Angela Maria Selvaggi insieme alle docenti Rosanna Iuele e Carmela Gatto. Per parlare di gentilezza la scuola ha scelto la storia della più giovane vincitrice del premio Nobel per la pace, assegnato a Malala nel 2014, due anni dopo che i talebani l’avevano ferita gravemente per il suo impegno a favore dell’istruzione delle ragazze. Oggi con la sua fondazione sostiene progetti scolastici in diversi paesi. Nel 2013, parlando alle Nazioni Unite, aveva riassunto così la sua battaglia: «Un bambino, un insegnante, una penna e un libro possono cambiare il mondo».

Da quella storia è partita Dora Ricca, che ha scritto e diretto lo spettacolo traendolo liberamente dall’autobiografia di Malala. Sul palco c’è la sola Marianna Esposito, in un atto unico di una cinquantina di minuti in cui il personaggio si rivolge direttamente ai ragazzi in sala. Il racconto prende le mosse dal giorno in cui un miliziano salì sul pullman scolastico e chiese chi fosse Malala, poi allarga lo sguardo alle bambine e alle giovani donne a cui ancora oggi è proibito studiare. Il confronto arriva fino al Sud Italia, alle figlie di cui alla nascita si diceva «è femmina però è bella», come ha raccontato la sociologa Renate Siebert. Il progetto ha il patrocinio del Centro Women’s Studies Milly Villa dell’Università della Calabria.

Attraverso la vicenda della ragazza pakistana la rappresentazione ha portato in scena il diritto all’istruzione e il rispetto dei diritti umani, insieme alla forza del dialogo contro la violenza e la prevaricazione. In appendice la compagnia ha aggiunto la storia di Renad Attallah, ragazzina palestinese di undici anni che ha iniziato a cucinare sul tetto di casa con un fornello da campeggio e a pubblicare le sue ricette sui social insieme alla sorella maggiore. Oggi ha un milione di follower e sogna di tornare a scuola, come tanti bambini a cui la guerra ha tolto le lezioni.

Finita la recita, la parola è passata agli studenti. I ragazzi hanno animato un dibattito vivace, hanno raccontato le proprie riflessioni e hanno rivolto molte domande sulla storia di Malala e sui temi dello spettacolo. Nel confronto hanno mostrato maturità e sensibilità. Con questa iniziativa l’Erodoto di Thurii prosegue il lavoro sull’educazione alla cittadinanza attiva e all’empatia, con l’obiettivo di costruire una comunità scolastica più accogliente.