I due minorenni accusati di aver preso parte a una serie di aggressioni a bordo di una minicar, avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre, sono stati trasferiti in una comunità. Alla base del provvedimento c'è il concreto pericolo di reiterazione dei reati, evidenziato dalla Procura guidata da Giovanna Lebboroni.

In una nota, i magistrati sottolineano la presenza sia di una «gravità indiziaria» sia di specifiche esigenze cautelari. A destare particolare preoccupazione è soprattutto la ripetizione degli episodi: tre aggressioni commesse a distanza di appena dieci minuti nella serata del 4 ottobre, alle quali sarebbero seguite ulteriori condotte analoghe anche il giorno successivo.

Secondo la Procura, la successione degli episodi dimostrerebbe la facilità con cui i due indagati avrebbero continuato a mettere in atto comportamenti delittuosi.

Le accuse e il caso dell'attore Davide Iacopini

Il trasferimento in comunità era stato disposto dal gip ed è stato eseguito dai Carabinieri del Comando provinciale di Roma, al termine delle indagini condotte dal Nucleo Investigativo dell'Arma e dalla Polizia locale.

Nei confronti dei due ragazzi vengono contestati i reati di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso.

Tra gli episodi più gravi figura l'aggressione ai danni dell'attore Davide Iacopini, colpito mentre si trovava a bordo del suo monopattino. Dopo diverse settimane trascorse in terapia intensiva, l'attore è uscito dal coma nei giorni scorsi ed è stato trasferito in una struttura specializzata per la riabilitazione.