Il gruppo consiliare chiede a sindaco e Giunta solidarietà agli agenti, condanna delle violenze nelle manifestazioni e iniziative di educazione alla legalità nelle scuole

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Cosenza ha depositato una mozione a sostegno delle Forze dell’ordine e di condanna degli episodi di violenza, aggressione, vandalismo e intimidazione avvenuti durante recenti manifestazioni in diverse città italiane. Il documento, firmato dal capogruppo Francesco Spadafora e dai consiglieri Giuseppe D’Ippolito e Ivana Lucanto, è stato presentato nella seduta di martedì 27 ottobre e sarà discusso e votato nel prossimo Consiglio comunale.

L’iniziativa recepisce le indicazioni del Dipartimento Coordinamento Autonomie locali del partito, che ha invitato i propri amministratori locali a promuovere atti a sostegno delle Forze dell’ordine.

Cosa chiede la mozione

La mozione impegna sindaco e Giunta a esprimere formalmente solidarietà alle Forze dell’ordine, a condannare ogni forma di violenza e intimidazione e a promuovere iniziative di educazione alla legalità, coinvolgendo scuole e associazioni del territorio. Il documento richiama anche il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nelle manifestazioni di protesta.

«Il diritto di manifestare pacificamente è un principio fondamentale della nostra democrazia e deve essere sempre garantito e tutelato. Tuttavia, nessuna rivendicazione, per quanto legittima, può giustificare aggressioni agli operatori delle Forze dell’Ordine, intimidazioni ai lavoratori, danneggiamenti o blocchi illegali della circolazione», dichiarano i tre consiglieri.

«Auspichiamo che, in occasione della prossima seduta del Consiglio comunale, la mozione possa trovare un’ampia condivisione, nel rispetto delle diverse sensibilità politiche», aggiungono.