Già sindaco di Sangineto e segretario provinciale della Federazione comunista. Il sindaco di Cosenza: «La politica e il Partito non gli hanno restituito tutto ciò che avrebbe meritato»

È morto Pietro Midaglia, storico dirigente del Pci cosentino, già sindaco di Sangineto e segretario provinciale della Federazione comunista. Lo ricorda il sindaco di Cosenza Franz Caruso.

«La scomparsa di Pietro Midaglia mi addolora profondamente. Ci lascia un protagonista importante della storia politica della sinistra cosentina, ma soprattutto, per quanto mi riguarda, perdo un amico sincero, un compagno di tante battaglie», dichiara Caruso.

Il sindaco ricorda il lungo percorso politico condiviso e il sostegno ricevuto da Midaglia fino alla sua elezione a sindaco. «Pietro ha dato tantissimo al Partito e alla politica, dedicando una parte importante della propria vita alla militanza, all’organizzazione, alle battaglie per i diritti e alla crescita della sinistra nella nostra terra. Eppure, credo che la politica e il Partito non gli abbiano restituito tutto ciò che avrebbe meritato».

Caruso ricorda anche il loro ultimo incontro, nell’estate del 2025 a Sangineto, e rivolge alla famiglia «le più sentite condoglianze e un abbraccio affettuoso».