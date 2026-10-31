Il sindaco gli ha conferito l’attestato per i trent’anni di attività e il contributo alla nascita e alla difesa del servizio del 118. È il primo rappresentante della società civile a riceverlo durante il suo mandato

Il sindaco Franz Caruso ha conferito l’attestato di benemerenza civica della città di Cosenza al medico Pasquale Gagliardi, per la lunga attività professionale e per il contributo alla nascita, allo sviluppo e alla difesa del servizio di elisoccorso del 118.

Secondo quanto ricordato dal sindaco, Gagliardi è il primo rappresentante della società civile a ricevere l’attestato nei cinque anni del suo mandato; in precedenza era stato riservato ad autorità militari.

«Se abbiamo avuto l’elisoccorso a Cosenza lo dobbiamo alla tenacia con cui Pasquale, responsabile del servizio, ne ha difeso la presenza sul nostro territorio», ha dichiarato Caruso. «Conosco bene il suo impegno e le battaglie che ha condotto per tutelare questo fondamentale presidio di sicurezza».

Il sindaco ha sottolineato l’importanza della preparazione delle équipe sanitarie dell’elisoccorso e ha ricordato le iniziative del Comune per la prevenzione, con screening, visite e accertamenti gratuiti.

Gagliardi ha condiviso il riconoscimento con i professionisti che hanno lavorato al servizio. «Pasquale Gagliardi non esisterebbe se non ci fossero stati il gruppo e l’équipe», ha affermato, ringraziando medici e infermieri che hanno operato al suo fianco negli anni e il sindaco per il riconoscimento.