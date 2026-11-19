Il cinema incontra il territorio e si fa strumento di promozione culturale e turistica. Ha preso ufficialmente il via nella giornata di oggi, 19 novembre, la prima edizione del Cirò Film Festival, una nuova manifestazione che punta a diventare un importante appuntamento culturale per la Calabria, mettendo al centro il cinema, l'audiovisivo e la valorizzazione delle identità e delle eccellenze locali. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Cirò Marina. La giornata inaugurale si è aperta al Teatro Alikia di Cirò Marina con la conferenza stampa di presentazione, alla quale hanno preso parte la sindaca Maria Grazia Panebianco, l'assessore al Turismo Antonio Castiglione e il responsabile del progetto Gianfranco Cimbalo. A moderare l'incontro è stata Virginia Marasco, direttrice del Teatro Alikia, che ha guidato il confronto dando spazio agli obiettivi, alla visione e alle prospettive di questa prima edizione.

La cultura come leva strategica

Nel corso della conferenza è emersa la volontà di investire nella cultura come leva strategica per lo sviluppo del territorio, attraverso iniziative capaci di generare nuove opportunità di promozione, attrazione turistica e crescita. È proprio in questa direzione che si inserisce il Cirò Film Festival: un progetto che intende utilizzare il linguaggio universale del cinema per raccontare le identità, le bellezze e le eccellenze della Calabria, creando un dialogo tra produzione audiovisiva, cultura e territorio. A seguire, il pubblico ha assistito alla prima proiezione della manifestazione con Freaks Out di Gabriele Mainetti, il film che ha inaugurato ufficialmente tre giornate di appuntamenti dedicate alla settima arte. Il programma proseguirà con proiezioni, incontri e momenti di approfondimento, fino alla giornata conclusiva di sabato 21 novembre, che vedrà in calendario un workshop dedicato al rapporto tra enogastronomia calabrese e audiovisivo, la cerimonia di premiazione e la cena di gala. La prima edizione del Cirò Film Festival porta con sé un messaggio significativo: anche i piccoli borghi possono trasformarsi in palcoscenici culturali, capaci di accogliere iniziative di respiro nazionale, attrarre professionalità e creare nuove occasioni di visibilità. Non soltanto una manifestazione cinematografica, dunque, ma un progetto che ambisce a costruire un ponte tra cinema e territorio, valorizzando le risorse locali e guardando al futuro attraverso la cultura e l'audiovisivo.