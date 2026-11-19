Autorizzazione sanitaria all’esercizio per Cardiologia, Utic e Laboratorio di Emodinamica dell’ospedale di Castrovillari. Il provvedimento, formalizzato con decreto dirigenziale della Regione Calabria del 18 novembre 2026, viene accolto favorevolmente dal consigliere regionale di Noi Moderati Riccardo Rosa, che indica come prossimo obiettivo l’estensione dell’attività dell’Emodinamica alle ventiquattro ore.

Nella sua nota, Rosa sottolinea il ruolo dell’ospedale per il Pollino, la Sibaritide e un bacino di utenza che comprende le aree interne e la costa. Il consigliere richiama anche la collaborazione con la Cardiologia di Paola e il contributo che i servizi di Castrovillari possono offrire al rafforzamento della rete ospedaliera regionale.

Secondo Rosa, il consolidamento delle attività cardiologiche può favorire risposte più rapide ai bisogni dei pazienti e ridurre la necessità di spostamenti fuori provincia. L’autorizzazione, tuttavia, non coincide con l’attivazione dell’Emodinamica h24, che il consigliere pone al centro della propria richiesta politica.

«Ora bisogna portare l’Emodinamica di Castrovillari a ventiquattro ore al giorno, affinché il servizio sia realmente all’altezza delle esigenze di un territorio vasto e delle emergenze cardiologiche che non possono attendere», afferma Rosa. Un obiettivo sul quale sollecita un impegno condiviso: «Su questo obiettivo la politica tutta è chiamata a lavorare con responsabilità e determinazione, superando divisioni e convergendo su un risultato concreto per i cittadini».

Il consigliere esprime inoltre apprezzamento per il direttore generale dell’Asp di Cosenza Angelo Vittorio Sestito, alla guida dell’azienda dallo scorso settembre, e per il presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Un ringraziamento viene rivolto al direttore facente funzioni Andrea Madeo, ai medici, agli emodinamisti, agli infermieri, ai tecnici e al personale dei reparti. Rosa ne richiama il lavoro quotidiano, svolto anche in condizioni difficili, indicando nella continuità dell’assistenza il terreno sul quale proseguire dopo il decreto.