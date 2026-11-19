Le famiglie denunciano i disagi nel plesso dell’Ic Rende Centro: servizi igienici inutilizzabili, bambini costretti a tornare a casa e costi della mensa addebitati anche in caso di assenza
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Da giugno l'autoclave è guasta e il plesso della scuola dell'infanzia di Saporito, appartenente all'Ic Rende Centro, resta periodicamente senza acqua. A denunciare la situazione sono le famiglie del Plesso Infanzia Saporito, che segnalano come l'installazione di una cisterna non abbia risolto il problema.
Ancora oggi, infatti, la scuola è rimasta senza acqua, con conseguenze dirette sulla possibilità di garantire condizioni igieniche adeguate. I servizi igienici non possono essere utilizzati e alcuni bambini sono stati prelevati dalle famiglie, perché non è possibile assicurare le più basilari norme igieniche a piccoli di 3, 4 e 5 anni.
Le criticità riguardano anche il servizio mensa: il costo continua a essere addebitato anche nei giorni in cui i bambini sono assenti a causa della mancanza d'acqua, denunciano le famiglie.
«Domani festeggiamo la Giornata dei Diritti dei Bambini – scrivono –. Ma festeggiamola con diritti Veri, quelli che questi bambini dovrebbero avere davvero: diritto alla salute, all'igiene, a una scuola sicura e dignitosa. Non solo parole, non solo disegni appesi ai muri. Le maestre e le collaboratrici stanno facendo miracoli per tenere aperta la scuola con dignità, ma non possono sostituirsi a chi deve occuparsi della manutenzione».
Da qui le richieste al Comune di Rende: riparazione o sostituzione urgente e definitiva dell'autoclave; fino alla soluzione definitiva, un servizio idrico di emergenza reale ed efficace; la sospensione dell'addebito mensa per i giorni in cui i bambini sono assenti a causa della mancanza d’acqua.
«Garantire l'acqua significa garantire il diritto alla salute dei bambini e di chi lavora con loro. Non è più rinviabile», concludono le famiglie, chiedendo che si intervenga per risolvere definitivamente un problema che si trascina ormai da mesi.