Da giugno l'autoclave è guasta e il plesso della scuola dell'infanzia di Saporito, appartenente all'Ic Rende Centro, resta periodicamente senza acqua. A denunciare la situazione sono le famiglie del Plesso Infanzia Saporito, che segnalano come l'installazione di una cisterna non abbia risolto il problema.

Ancora oggi, infatti, la scuola è rimasta senza acqua, con conseguenze dirette sulla possibilità di garantire condizioni igieniche adeguate. I servizi igienici non possono essere utilizzati e alcuni bambini sono stati prelevati dalle famiglie, perché non è possibile assicurare le più basilari norme igieniche a piccoli di 3, 4 e 5 anni.

Le criticità riguardano anche il servizio mensa: il costo continua a essere addebitato anche nei giorni in cui i bambini sono assenti a causa della mancanza d'acqua, denunciano le famiglie.

«Domani festeggiamo la Giornata dei Diritti dei Bambini – scrivono –. Ma festeggiamola con diritti Veri, quelli che questi bambini dovrebbero avere davvero: diritto alla salute, all'igiene, a una scuola sicura e dignitosa. Non solo parole, non solo disegni appesi ai muri. Le maestre e le collaboratrici stanno facendo miracoli per tenere aperta la scuola con dignità, ma non possono sostituirsi a chi deve occuparsi della manutenzione».

Il disegno di un alunno per la Giornata dei diritti dei bambini

Da qui le richieste al Comune di Rende: riparazione o sostituzione urgente e definitiva dell'autoclave; fino alla soluzione definitiva, un servizio idrico di emergenza reale ed efficace; la sospensione dell'addebito mensa per i giorni in cui i bambini sono assenti a causa della mancanza d’acqua.

«Garantire l'acqua significa garantire il diritto alla salute dei bambini e di chi lavora con loro. Non è più rinviabile», concludono le famiglie, chiedendo che si intervenga per risolvere definitivamente un problema che si trascina ormai da mesi.