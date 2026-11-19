Il giornalista avrebbe dovuto partecipare il 23 ottobre, ma aveva rinunciato per motivi di salute, proponendo un collegamento a distanza. Giacoia: «Solo pochi giorni fa mi chiedeva di aspettare ancora un po’»

Avrebbe dovuto aprire le celebrazioni per il decennale della Biblioteca Stefano Rodotà del Liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza. Le condizioni di salute gli avevano impedito di raggiungere la scuola, ma Corrado Augias aveva proposto un incontro a distanza. Ora quell’appuntamento inaugurale sarà dedicato alla sua memoria. Il giornalista, scrittore e conduttore televisivo è morto il 19 novembre, all’età di 91 anni.

A ricostruire il rapporto con la comunità scolastica è Antonella Giacoia, direttrice della biblioteca, che lo aveva invitato per il 23 ottobre. Nella risposta, Augias aveva manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dalla scuola e rammarico per l’impossibilità di partecipare: «La sua lettera testimonia di un impegno — dico la verità — altamente morale. Io purtroppo non posso venire a trovarla perché le mie condizioni di salute non me lo consentono».

Il dialogo era però proseguito, con la possibilità di organizzare un collegamento. «Solo pochi giorni fa, Augias mi chiedeva di aspettare ancora un po’», racconta Giacoia. Alla relazione culturale si aggiungeva un legame personale, legato all’amicizia del giornalista con suo padre: «Gli risposi di essere assai dispiaciuta per l’occasione persa, soprattutto perché mi ricordava tanto mio padre di cui era molto amico, ed è come se oggi lo avessi perso di nuovo, insieme a questa sua magnifica generazione di intellettuali giornalisti».

Nel ricordo della direttrice trovano spazio la difesa della lettura, il valore della conoscenza e il modo con cui Augias aveva portato la cultura in televisione. «È stato testimone di un giornalismo del garbo e della qualità, di un’altra Rai e forse di un’altra Italia», sottolinea Giacoia, richiamando anche un’esperienza condivisa dagli studenti: «Molti studenti del Telesio ricorderanno poi l’incontro con lui a Roma, quando fummo ospiti del suo programma».

Da qui la decisione di intitolare alla sua memoria il primo evento del decennale della Biblioteca Rodotà, raccogliendo il significato di un confronto che la scuola sperava ancora di poter realizzare.

Al cordoglio si unisce la dirigenza del Telesio, che ricorda Augias come una figura di riferimento per la formazione delle nuove generazioni. «Per i nostri studenti e per tutta la comunità del Telesio, la sua figura resterà un modello luminoso di come la cultura, il dubbio critico e il rispetto per il pensiero altrui siano i veri pilastri della cittadinanza», si legge nel messaggio.

La dedica dell’appuntamento inaugurale, sottolinea ancora la scuola, sarà un modo per proseguire tra i banchi il lavoro sulla lettura e sul pensiero critico: «Continuare a coltivare tra i banchi di scuola quell’amore per i libri, il pensiero critico e la parola ben spesa di cui Corrado Augias è stato per tutta la vita un instancabile testimone».