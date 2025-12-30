Festival, letteratura, teatro e lirica: l’anno si chiude con più continuità e un asse più forte tra Rendano, Unical e i grandi appuntamenti dell’area urbana

Nel 2025 la scena culturale pubblica di Cosenza ha consolidato una tendenza già iniziata negli anni precedenti, trasformando progressivamente una programmazione episodica in un calendario stagionale più coerente e articolato. Concerti, teatro, letteratura e lirica si sono distribuiti lungo i dodici mesi con continuità, segnando un aumento complessivo rispetto al 2024 sia sul piano quantitativo che qualitativo.

Un esempio di questa ‘intensità diffusa’ è arrivato dal fronte della letteratura: la XIII edizione del Premio Sila ’49, tra gli appuntamenti letterari più importanti del Sud Italia, ha confermato la sua capacità di attrazione. Nel weekend dal 6 all’8 giugno Cosenza e Camigliatello Silano hanno ospitato incontri pubblici, lectio magistralis e cerimonie di premiazione, con vincitrici d’eccellenza come Nicoletta Verna, premiata nella sezione Letteratura per “I giorni di Vetro” (Einaudi), e Paola Caridi, riconosciuta nella sezione Economia e Società per “Il gelso di Gerusalemme” (Feltrinelli), opera che intreccia narrazione e riflessione storico-politica.

Ma la letteratura ha continuato a dare segnali forti anche in chiusura d’anno: a dicembre la Casa delle Culture ha ospitato David Szalay, vincitore del Booker Prize 2025, presentato in dialogo con il pubblico e protagonista di uno degli appuntamenti più rilevanti dell’autunno culturale cosentino, unico nel Sud Italia del suo minitour italiano.

Sul versante musicale, il Festival delle Invasioni ha confermato la propria centralità, evolvendosi da semplice rassegna estiva di concerti a un vero e proprio dispositivo urbano, capace di unire nomi di richiamo come Nina Zilli e Clementino e performance in spazi diffusi del centro storico. Parallelamente, la presenza più stabile dell’Orchestra Sinfonica Brutia ha contribuito a rafforzare il profilo della città come polo sinfonico, con stagioni e concerti anche fuori dai picchi stagionali.

La collaborazione strutturata tra Teatro Rendano e Teatro Auditorium Unical (TAU) ha rappresentato uno degli snodi organizzativi più significativi dell’anno: un cartellone condiviso tra teatro cittadino e universo accademico, con la stagione di prosa che ha integrato grandi nomi e produzioni di qualità distribuite nel corso dell’anno. Questo modello, al quale Cosenza ha aderito con convinzione nel 2025, ha generato un’offerta più robusta rispetto alla concentrazione dei soli mesi autunnali del 2024, ponendo le basi per una cultura di teatro pubblica meno stagionale e più sistemica.

Il vero passaggio strutturale, però, è arrivato sul fronte del teatro e qui entra in modo decisivo Rende. Nel 2025 si è consolidata una scelta che cambia la geografia culturale locale: la sinergia tra Teatro Rendano e Teatro Auditorium Unical (TAU) con un cartellone condiviso. È un segnale forte perché supera la storica frammentazione: da un lato il teatro cittadino, dall’altro il polo universitario. Metterli insieme significa ampliare pubblico, alzare l’offerta e – soprattutto – trasformare la cultura in infrastruttura dell’area urbana, non in appendice stagionale.

Su questa direttrice, Rende ha giocato un ruolo non marginale: il TAU non è stato soltanto “sede di spettacoli”, ma uno snodo che ha ospitato rassegne e collaborazioni, diventando il punto di raccordo tra programmazione universitaria e iniziative promosse sul territorio. E Rende, parallelamente, ha continuato a muoversi con i suoi format identitari: il Settembre Rendese (nel 2025 arrivato a un traguardo simbolico come la 60ª edizione) ha confermato la funzione di grande contenitore cittadino tra musica, spettacolo e incontri, cioè l’esatto contrario dell’evento isolato. Un festival che, nel bilancio complessivo, pesa perché “riempie” l’autunno e tiene attivo il territorio quando finisce la stagione estiva.

Cosenza, dal canto suo, ha rafforzato anche il profilo “classico”: la lirica al Rendano è rimasta un punto di qualità, con titoli forti e una macchina produttiva che dà senso a una stagione e non solo a una serata. È uno di quegli elementi che, messi accanto alla musica pop dei festival e alla programmazione dell’Unical, compongono un mosaico più equilibrato rispetto al 2024.