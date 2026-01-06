Sabato 10 gennaio Rende ospiterà un appuntamento di forte valore culturale e cinematografico: la presentazione del libro La gloria e la prova, scritto da Totò Cascio con Giorgio De Martino. Un evento che intreccia memoria, cinema e racconto personale, organizzato a cura di Alba Rovella e patrocinato dalla Città di Rende.

L’incontro si terrà alle 17.30 al Museo Civico di Rende e sarà preceduto dai saluti istituzionali del sindaco Sandro Principe, del vicesindaco Fabio Liparoti e della consigliera comunale Marinella Castiglione, con delega al Centro storico.

La gloria e la prova è molto più di un’autobiografia: è il racconto di un’infanzia improvvisamente catapultata nella storia del cinema grazie al ruolo del piccolo Totò in Nuovo Cinema Paradiso, capolavoro di Giuseppe Tornatore, e allo stesso tempo la testimonianza di un percorso umano complesso, segnato da difficoltà, silenzi e da una lunga prova interiore. Il volume si presenta come una riflessione sincera sul prezzo della fama precoce e sulla ricerca di senso oltre i riflettori.

A dialogare con l’autore sarà Ninni Panzerà, direttore artistico del Messina Opera Film Festival, mentre la moderazione è affidata al giornalista Fabio Mandato di Parola di Vita. Un confronto che promette di attraversare cinema, fede, fragilità e resilienza, offrendo al pubblico uno sguardo profondo e non retorico sull’esperienza di Cascio.

La serata proseguirà alle 19.30 al Cinema Santa Chiara con la proiezione di Nuovo Cinema Paradiso, seguita dalla testimonianza di Orazio Garofalo, in un ideale dialogo tra il film che ha segnato un’epoca e il percorso di vita del suo protagonista bambino.