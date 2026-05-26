La celebre poetessa e documentarista canadese sarà protagonista domani 27 maggio della masterclass “La rencontre de deux mondes”

Una voce che attraversa territori, lingue e memorie ancestrali approda in Calabria per una delle masterclass più attese del Celico International Arts Festival. Domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 15.00, presso il Cubo 18C Aula F1 dell’Università della Calabria, sarà protagonista Joséphine Bacon, poetessa, documentarista e intellettuale canadese appartenente alla cultura Innu.

“La rencontre de deux mondes” — l’incontro di due mondi — non sarà soltanto il titolo della masterclass, ma il cuore stesso di un dialogo che unisce culture indigene, letteratura contemporanea e riflessione identitaria.

Considerata una delle più importanti voci poetiche native del Canada, Joséphine Bacon ha costruito negli anni un’opera intensa e profondamente legata alla memoria orale del popolo Innu, trasformando la poesia in strumento di resistenza culturale, trasmissione linguistica e racconto della relazione tra uomo, natura e territorio.

Accanto a lei interverranno Francesca Maffioli dell’Università Paris 8, curatrice di “Innue”, prima traduzione italiana delle poesie di Joséphine Bacon pubblicate tra il 2009 e il 2018, e André Dudemaine, direttore artistico del First Peoples Festival in Canada, tra le principali realtà internazionali dedicate alle culture indigene contemporanee.

L’appuntamento si inserisce nel percorso culturale del festival che continua a costruire ponti tra linguaggi artistici, cinema, letteratura e culture del mondo, trasformando ancora una volta la Calabria in luogo di incontro internazionale.

Al termine dell’incontro sarà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.