Dopo la morte di un uomo su Corso Mazzini, l’appello al sindaco: “Occorre un piano strutturale per i soccorsi e l’installazione dei DAE”
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Il Comitato 31 Ottobre interviene dopo la morte di un uomo avvenuta ieri su Corso Mazzini a Cosenza, lanciando un appello pubblico all’amministrazione comunale affinché vengano installati defibrillatori nei punti strategici della città e venga ripensata l’organizzazione dei soccorsi nell’isola pedonale.
«Piangiamo la scomparsa di un nostro grande amico ieri su Corso Mazzini» scrive il Comitato in una nota. «Per rispetto della sua persona non ne citiamo il nome, seppure sia sempre presente nel nostro cuore».
Da qui la riflessione più ampia sulle criticità legate ai tempi di intervento e all’accessibilità dei soccorsi nell’area centrale della città, proprio mentre continua il dibattito sulla sanità pubblica e sul futuro dell’ospedale cittadino.
«Nel giorno della mobilitazione per l’ospedale - sottolinea il Comitato - evidenziamo l’insicurezza sull’isola pedonale che spesso non consente di effettuare soccorsi adeguati».
La richiesta rivolta al sindaco è quella di avviare un piano organico per la diffusione dei DAE, i defibrillatori automatici esterni, nei luoghi più frequentati del territorio urbano.
«Chiediamo al sindaco di provvedere a un piano di interventi per l’installazione dei defibrillatori nei punti chiave che possono salvare tante vite» si legge ancora nella nota.
Il Comitato parla inoltre della necessità di un progetto strutturale che non riguardi soltanto i dispositivi sanitari, ma anche la pianificazione dei percorsi di accesso per i mezzi di emergenza e la distribuzione dei presìdi salvavita su tutto il territorio cittadino.
«È auspicabile un piano strutturale che preveda punti di accesso e una distribuzione dei defibrillatori su tutta la città».