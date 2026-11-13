Giovedì 19 novembre alle 17.30 la consigliera della Corte di Cassazione presenta il suo libro con l’avvocata Marina Pasqua Cuchetti e la sociologa Sabrina Garofalo. L’iniziativa è sostenuta dal Centro antiviolenza «Roberta Lanzino»

«Era tanto un bravo ragazzo». Quando questa frase entra nel racconto di un femminicidio, il rischio è che la reputazione di chi ha agito la violenza finisca per contare più delle sue azioni. Da qui parte il libro di Paola Di Nicola Travaglini, magistrata e consigliera della Corte di Cassazione, che sarà presentato giovedì 19 novembre alle 17.30 alla libreria Ubik di Cosenza.

Il volume, edito da HarperCollins Italia, porta il sottotitolo Strumenti per riconoscere e sradicare la violenza maschile contro le donne nei gesti quotidiani. L’autrice si sofferma sulle forme di controllo che possono essere scambiate per premura o gelosia e sulle parole che contribuiscono a renderle accettabili. È un tema che ha affrontato anche al festival Women & the City di Torino, invitando a dare un nome alle dinamiche che certe formule di cronaca lasciano in ombra. Controllo, potere e dominio sono parole che aiutano a riconoscerle.

A dialogare con l’autrice saranno Marina Pasqua Cuchetti, avvocata, e Sabrina Garofalo, sociologa dell’Università Magna Graecia e del Centro di Women’s Studies «Milly Villa». L’incontro è aperto al pubblico ed è sostenuto dal Centro antiviolenza «Roberta Lanzino».