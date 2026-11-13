L’incontro verterà sul rapporto tra Ragione e Fede, organizzato dall’Accademia dei Fiumi e la lectio del cardinale sul rapporto tra ragione e fede

Lunedì 23 novembre 2026, alle ore 15.00, l’Università della Calabria ospiterà presso la sala University Club un incontro sul rapporto tra Ragione e Fede, organizzato dall’Accademia dei Fiumi. Nel corso dell’iniziativa, il Cardinale Angelo Bagnasco terrà una lectio dal titolo “La Bellezza del rapporto tra Ragione e Fede”.

Il tema richiama una questione fondamentale della tradizione teologica cristiana, nella quale Ragione e Fede non sono concepite come realtà contrapposte, ma riconosciute nella loro reciproca relazione con la verità. La Ragione, senza rinunciare al rigore che le è proprio, non esaurisce il proprio orizzonte nella sola conoscenza empirica, ma rimane aperta agli interrogativi sul fondamento e sul significato dell’esistenza. La Fede, a sua volta, riconosce nel Logos il fondamento della propria intelligibilità, in un rapporto che invita a considerare la conoscenza nella sua ampiezza e nella sua unità.

L’Università della Calabria accoglie l’iniziativa quale occasione di confronto su una questione che ha segnato profondamente la storia del pensiero teologico e filosofico e che continua a interrogare il significato e i confini della conoscenza umana. «L’Università della Calabria – dichiara il Rettore Gianluigi Greco – considera il confronto tra prospettive culturali differenti una componente essenziale della propria missione. Il rapporto tra Ragione e Fede ha segnato profondamente la storia del pensiero europeo e continua a offrire importanti occasioni di riflessione. Ospitare la lectio del Cardinale Bagnasco significa contribuire a un dialogo che appartiene alla tradizione universitaria e che riconosce nel libero esercizio del pensiero una condizione fondamentale della conoscenza».

La scelta di promuovere questa riflessione presso l’Università della Calabria risponde alla volontà dell’Accademia dei Fiumi di contribuire al confronto culturale su questioni che riguardano il significato della conoscenza e della formazione. Lo studio non si esaurisce nell’acquisizione di competenze, ma concorre alla maturazione della persona, educandone la capacità di giudizio e il senso di responsabilità.

«Abbiamo voluto promuovere questo incontro – afferma il professore Giuseppe Chidichimo, Presidente dell’Accademia dei Fiumi – nella convinzione che la formazione debba coltivare anche la capacità di interrogarsi sul senso della realtà e dell’esistenza. Il rapporto tra Ragione e Fede appartiene a questa ricerca e richiama il valore di una conoscenza che coinvolge l’intera persona. La presenza del Cardinale Bagnasco offre un’occasione particolarmente significativa per approfondire una questione che conserva intatta la propria attualità».

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Rettore dell’Università della Calabria, Professore Gianluigi Greco, del Presidente dell’Accademia dei Fiumi, Professore Giuseppe Chidichimo, e del Presidente di Harambee Africa International, Professore Piero Sandulli. Al centro dell’incontro la lectio del Cardinale Angelo Bagnasco, “La Bellezza del rapporto tra Ragione e Fede”.

A conclusione dell’iniziativa sarà sottoscritto un Memorandum of Understanding tra l’Università della Calabria e Harambee Africa International, Fondazione ETS nata nel 2002, con sede a Roma, impegnata nella valorizzazione delle potenzialità dell’Africa subsahariana attraverso il sostegno alla formazione e allo sviluppo delle competenze locali. Tra le sue iniziative figura il programma di borse di studio Guadalupe, volto a promuovere la formazione e la leadership delle donne africane nella ricerca scientifica, anche attraverso periodi di formazione presso centri di ricerca internazionali e, in questo caso, presso l’Università della Calabria.