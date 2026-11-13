Dopo il voto con cui il Consiglio comunale ha dichiarato di pubblico interesse il progetto, la deputata della Lega chiede al sindaco Franz Caruso di sospendere gli effetti della delibera e aprire un confronto con i Comuni dell’area urbana

Fermare la procedura per la concessione dei parcheggi di Cosenza prima che si arrivi all’affidamento. È la richiesta che la deputata della Lega Simona Loizzo rivolge al sindaco Franz Caruso dopo il voto dell’11 novembre. Il Consiglio comunale ha dichiarato di pubblico interesse la proposta di project financing per la gestione delle strisce blu e dei parcheggi in struttura. Il progetto prevede una concessione di 25 anni, ma il voto non equivale all’assegnazione del servizio.

«È un errore ipotecare in questo modo il futuro senza avere un progetto sulla mobilità e sulla sostenibilità», sostiene Loizzo. La parlamentare contesta al centrosinistra cosentino di aver preso una decisione destinata a incidere per decenni sulla mobilità cittadina a fine consiliatura, senza discutere di come ridurre il ricorso all’auto privata e rafforzare il trasporto pubblico.

Loizzo chiede chiarimenti anche sui costi. «Non sappiamo quanto pagherà il Comune e quanto pagheranno i cittadini e i commercianti». Da qui l’invito a Caruso a sospendere gli effetti della delibera consiliare e ad aprire un confronto con le forze politiche e con i Comuni dell’area urbana.