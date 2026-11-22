Il nome di Gabriele Kristian Faraca conquista la scena internazionale. L’attore italiano ha ottenuto il premio Best Actor – Short Film all’International Film Festival Manhattan 2026, uno dei riconoscimenti più importanti del suo percorso cinematografico, grazie all’interpretazione nel cortometraggio Le Scale Invisibili. Un’affermazione personale che porta il suo lavoro attoriale oltre i confini nazionali e che rappresenta un nuovo traguardo per un artista calabrese capace di distinguersi anche dietro le quinte, attraverso la scrittura cinematografica. Il riconoscimento, conferito attraverso l’IFFM Achievement Award di Luis Pedron, premia la sua interpretazione e valorizza un percorso costruito attraverso studio, formazione ed esperienza sul set.

La partecipazione all’International Film Festival Manhattan 2026 ha portato un doppio risultato per i progetti della GDG Production. Accanto al prestigioso Best Actor – Short Film conquistato da Gabriele Kristian Faraca per Le Scale Invisibili, è arrivata anche una menzione d’onore per The Last Straw, riconoscimento attribuito al regista Gustavo Garrafa. Un risultato che valorizza il percorso creativo condiviso e, al tempo stesso, mette in evidenza il profilo artistico di Faraca, protagonista e sceneggiatore di The Last Straw, oltre che interprete premiato individualmente a Manhattan.

I progetti sono legati al percorso creativo della GDG Production, condiviso con il regista Gustavo Garrafa e la produttrice e attrice Deborah Rocco, figura importante anche nella formazione artistica e nella crescita professionale del gruppo. Garrafa ha curato la regia dei progetti, contribuendo alla loro realizzazione e al percorso festivaliero, mentre Rocco ha preso parte al lavoro artistico e produttivo, mettendo a disposizione la propria esperienza nel campo della recitazione, della dizione e della formazione.

Per l’attore italiano Gabriele Kristian Faraca, il premio conquistato a Manhattan non rappresenta un punto d’arrivo, ma una nuova occasione per consolidare la propria presenza nel panorama cinematografico. Il suo percorso guarda adesso a nuove opportunità nel cinema e nella televisione, con l’obiettivo di trasformare i riconoscimenti internazionali in ulteriori occasioni professionali. Da interprete a sceneggiatore, dalla Calabria a New York, Gabriele Kristian Faraca porta a casa un risultato che ha un valore preciso: Manhattan lo ha premiato come miglior attore. E il suo nome entra tra quelli dei vincitori dell’International Film Festival Manhattan 2026.