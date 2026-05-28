Il Festival Internazionale delle Arti di Celico si sposta nuovamente nel cuore di Cosenza per un importante appuntamento culturale. Sabato 30 maggio, alle ore 17.30, la Libreria Mondadori di Piazza 11 Settembre ospiterà la presentazione del libro “La “Bestemmia” di Pier Paolo Pasolini: tra immagini e parole”, pubblicato da Pellegrini Editore. Saranno presenti gli autori che hanno curato il volume, Manuela Gieri, docente di Storia e teoria del cinema all’Università della Basilicata, e Donato Santeramo, codirettore artistico del Festival e professore ordinario del dipartimento di Lingue, letterature e culture della Queen’s University (Canada).

L’incontro si inserisce nel fitto cartellone di appuntamenti del Festival promosso dal Comune di Celico, in collaborazione con il Comune di Cosenza e l’Università della Calabria, e cofinanziato dal Ministero del Turismo, che vede protagonista il regista David Cronenberg, maestro indiscusso della cinematografia mondiale, in veste di Presidente onorario della kermesse, affiancato dai codirettori artistici Antonio Nicaso e Donato Santeramo.

Il volume che sarà presentato sabato 30 maggio nasce dall’esigenza di riconsegnare alle giovani generazioni la grande vitalità e la profonda verità dell’opera e del pensiero di uno dei più controversi e originali intellettuali e artisti italiani del secondo Novecento. Il titolo riprende la titolazione “Bestemmia” che Pasolini stesso aveva immaginato per la raccolta di tutta la sua produzione in poesia, tratta da un lungo frammento inedito costruito come una sceneggiatura in versi. Tutti gli autori inclusi nel libro sono stati chiamati a discutere della dimensione “eretica” dell’opera filmica e letteraria di Pier Paolo Pasolini, ove la “bestemmia” non si deve intendere in termini religiosi, ma, in un’accezione più ampia, come intenzionale stravolgimento di inerzie verbali e visive, nonché di stagnazioni e assuefazioni linguistiche nella letteratura, nel teatro e nel cinema.

Il Festival, nella serata di sabato 30 maggio, si sposterà nuovamente al Teatro delle Arti di Celico dove, alle ore 21.00 è in programma un concerto interamente dedicato al celebre compositore Nino Rota, autore di quasi tutte le colonne sonore dei film di Federico Fellini. Sul palco l’Ensemble “Nino Rota”, con, special guest, il sassofonista statunitense Michael Rosen, musicista di grande fama, apprezzato a livello internazionale per la sua straordinaria versatilità. Rosen, oltre che jazzista di riconosciuta notorietà, ha collaborato anche con alcuni dei maggiori artisti della scena musicale italiana, tra cui Mina, Adriano Celentano e Giorgia, contribuendo con il suo talento a numerosi progetti discografici di successo. Si è esibito, inoltre, nelle più importanti sale da concerto d’Europa, sia come leader di formazioni proprie, sia in qualità di compositore, ricevendo ovunque riconoscimenti per la sua musica ed il suo stile inconfondibile.