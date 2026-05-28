Il sindaco rieletto Saverio Bellusci e l’amministrazione comunale hanno rivolto gli auguri alla concittadina
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Il secondo mandato del sindaco rieletto Saverio Bellusci si apre sotto il segno della gioia, della memoria storica e della longevità. Oggi il piccolo borgo altotirrenico di Grisolia ha festeggiato, infatti, i 106 anni della concittadina Teresa Crusco.
Gli auguri dell’amministrazione comunale
Attraverso un messaggio ufficiale, il sindaco Bellusci e l’amministrazione comunale hanno voluto rivolgere alla signora Teresa i più sinceri auguri, sottolineando come la sua longevità rappresenti un prezioso patrimonio di memoria, esperienza e saggezza per tutto il paese.
«Alla signora Teresa e alla sua famiglia vanno i nostri più affettuosi auguri di serenità, salute e gioia”, si legge sul profilo Facebook dell’ente.
Il tenero messaggio sulla torta
Ovviamente, la signora Crusco ha festeggiato i suoi 106 circondata dall’affetto e dall’amore di amici e famigliari. Nella foto a corredo del post si vede l’anziana donna guardare la sua torta di compleanno a forma di libro, su cui è incisa una tenere frase: “Nel libro della vita sei a pagina 106, auguri alla nostra regina Teresa”.