Dal platano millenario di Curinga ai bastioni del Castello Svevo di Cosenza, dal velluto boscoso della Sila alle arie medievali di Cleto, fino alle porte di Hollywood. “Il Vangelo di Giuda”, il film scritto e diretto da Giulio Base e girato interamente in Calabria, è ufficialmente in corsa per i Golden Globe 2027, tra i più prestigiosi riconoscimenti dell'industria cinematografica internazionale.

La rivista americana Variety ha pubblicato l’elenco ufficiale dei titoli in gara: sono 42 i film ammessi a concorrere nella categoria delle opere in lingua non inglese, tra i quali figurano due titoli italiani: Il Vangelo di Giuda di Giulio Base e L'estranea di Paolo Strippoli, quest'ultimo designato dall'Italia per la corsa agli Oscar. In lizza, oltre ai film non in inglese, figurano 88 titoli per il miglior film drammatico, 43 per il miglior film musicale o commedia, 24 lungometraggi d'animazione, 100 colonne sonore originali, 51 canzoni originali e 20 pellicole candidate al riconoscimento per i risultati cinematografici e al botteghino.

Giulio Base: «Sono senza parole»

«Il mio ultimo film, “Il Vangelo di Giuda”, è in lizza per i Golden Globe, considerati i premi più importanti di Hollywood dopo gli Oscar. Non mi capita spesso di restare quasi senza parole. Oggi sì», ha commentato il regista sui social.

Le nomination ufficiali saranno annunciate il prossimo 7 dicembre, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 10 gennaio 2027 al Beverly Hilton di Beverly Hills.

La Calabria protagonista

Presentato fuori concorso alla 78esima edizione del Festival di Locarno nell'agosto del 2025 e distribuito nelle sale italiane dal 2 aprile 2026, Il Vangelo di Giuda è un film per certi versi fuori dall’ordinario.

Le riprese, effettuate nell'estate del 2024, hanno interessato per quattro settimane il platano millenario di Curinga, l'Abbazia del Patire a Corigliano-Rossano, i castelli di Cleto e Savuto, il lago Cecita nel Parco nazionale della Sila, le grotte rupestri e la Grancia del Vurdoj a Caccuri, monte Cocuzzo a Mendicino, il Castello Svevo e il centro storico di Cosenza.

Sono stati 71 i professionisti calabresi coinvolti nella realizzazione dell'opera, tra interpreti e maestranze, al fianco di un cast internazionale che annovera Rupert Everett nei panni di Caifa, Paz Vega in quelli di Maria, Abel Ferrara nel ruolo di Erode, John Savage in quello di Giuseppe, Darko Perić e Tomasz Kot.

A interpretare Gesù è il calabrese Vincenzo Galluzzo, mentre a dare voce al tormento interiore di Giuda, nella versione italiana, è Giancarlo Giannini. Cosentina anche la firma della colonna sonora, affidata al compositore Checco Pallone.

Francesca Marchese è stata invece casting director comparendo anche in una piccola parte.

La Passione dalla parte del traditore

Liberamente ispirato ai Vangeli, il film di Base affronta una delle figure più controverse della storia della cristianità, sottraendo Giuda alla rappresentazione monolitica del traditore per restituirgli una dimensione umana, dolorosa e contraddittoria.

Attraverso un lungo monologo, l'Iscariota ripercorre la propria esistenza e il rapporto con Cristo, interrogandosi sul confine tra predestinazione e libero arbitrio, tra colpa e sacrificio. Se il tradimento è indispensabile affinché si compiano le Scritture, quale margine di scelta resta all'uomo chiamato a tradire?