Confermati i nomi di punta svelati in anteprima da Cosenza Channel. Il rapper ha avuto la meglio sulle opzioni più “melodiche” nel pomeriggio di ieri per ragioni logistiche legate alla fascia oraria e al target dei nottambuli. Ad Amoroso dovrebbe andare oltre la metà del budget complessivo, stimato intorno ai 600mila euro

Il Capodanno “spezzatino” di Cosenza va definendo i suoi "contorni”. Accanto ad Alessandra Amoroso, nome di punta del concertone di San Silvestro, si consolida quello di Madame, come svelato ieri in anteprima da Cosenza Channel.

A sparigliare le carte nel ballottaggio tra Clara e i rispolverati Gemelli DiVersi (dai costi compatibili col residuo del budget) è stato, invece, un terzo nome last minute che avrebbe guadagnato terreno anche per ragioni di natura logistica: Fred De Palma.

Le prime indiscrezioni sulla scaletta

Il concertone di Cosenza sarà così articolato in tre tranche. Ad aprire la lunga notte di musica, intorno all'una, dovrebbe essere Alessandra Amoroso, sulla quale convergerà più della metà del budget complessivo stimato intorno ai 600mila euro.

La scaletta, i cui passaggi saranno affidati a uno speaker che farà da raccordo tra le diverse esibizioni, potrebbe prevedere intorno alle 2.30 l'ingresso sul palco di Madame, che terrà compagnia al popolo bruzio fino a poco prima delle quattro del mattino.

È a questo punto della notte che l'amministrazione comunale avrebbe pensato di puntare su un artista capace di intercettare il pubblico più giovane e di garantire un'ulteriore ora e mezza di musica in linea con i gusti dei nottambuli.

Nel primo pomeriggio di ieri, dunque, sul tavolo delle trattative è comparso il nome di Fred De Palma, che si è già esibito a Montalto Uffugo la scorsa estate. A giocare a favore del rapper torinese sarebbe anche la collocazione oraria della sua esibizione: salire sul palco di piazza dei Bruzi intorno alle quattro gli consentirebbe, infatti, di esibirsi nella stessa notte in altre città della Calabria o regioni limitrofe, per poi chiudere a Cosenza.

Questo il piano complessivo che potrebbe anche ridimensionarsi se i 200mila euro non dovessero arrivare dalla Regione Calabria. In quel caso il tris diventerebbe una coppia e non è da escludere anche una rimodulazione complessiva e tardiva che potrebbe, però, portare a nomi al di sotto delle aspettative di partenza.