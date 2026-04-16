Dopo una tournée nazionale costellata di sold out, Lumina – I concerti a lume di candela arriva a Castrovillari con “Emozioni – Omaggio a Lucio Battisti”, uno spettacolo capace di incantare il pubblico in tutta Italia grazie alla sua atmosfera suggestiva e al profondo impatto emotivo.

Domenica 19 aprile alle ore 21.00, il Teatro Sybaris di Castrovillari si trasformerà in uno spazio sospeso nel tempo, dove musica e luce si fondono in un’esperienza sensoriale unica. Migliaia di candele avvolgeranno il pubblico in una luce calda e vibrante, dando vita a una scenografia intima e potente, in cui ogni dettaglio è pensato per amplificare l’ascolto e le emozioni.

Lumina non è un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio emozionale. Al centro della serata, “Emozioni – Omaggio a Lucio Battisti”, un tributo sentito e raffinato a uno dei più grandi protagonisti della musica italiana. Brani immortali come Emozioni, Il mio canto libero, I giardini di marzo, Con il nastro rosa e molti altri rivivranno attraverso arrangiamenti eleganti e interpretazioni intense, accompagnando il pubblico in un percorso poetico e profondo nell’universo battistiano.

A dare voce e anima allo spettacolo – si legge nella nota stampa di presentazione – saranno Leandro Ghetti, alla voce, pianoforte e chitarra acustica, e Andrea Adami, alla chitarra acustica, chitarra elettrica e cori, protagonisti di un dialogo musicale intimo ed emozionante, capace di valorizzare ogni sfumatura delle canzoni di Battisti.

Prodotto e organizzato da Dream Up Production in collaborazione con Isolani Spettacoli e con Associazione Culturale Novecento per la direzione artistica di Benedetto Castriota Lumina è un invito a rallentare, ad ascoltare e a lasciarsi attraversare dalla bellezza.

Uno spettacolo – prosegue il comunicato – capace di toccare il cuore e l’anima, dove ogni nota, illuminata dalla danza delle candele, diventa pura emozione condivisa. Un appuntamento imperdibile per vivere una serata di musica, luce e poesia, in un’atmosfera intima e senza tempo. Biglietti disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.