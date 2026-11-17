Lo studente di Medicina della Kore di Enna ha lavorato con il collega Francesco Perrone sotto la guida del professor Vincenzo Calabrese. A Sorrento il gruppo ha portato quattro contributi, tre presentati come poster digitali e uno discusso in una sessione orale

La domanda parte dal cuore, ma per cercare una risposta bisogna guardare ai reni. Che relazione c’è tra il BNP, un peptide prodotto soprattutto dal cuore, e la quantità di calcio che l’organismo elimina con le urine? Su questa domanda ha lavorato Luigi Pastore, studente di Medicina di Bisignano, insieme al collega Francesco Perrone.

Entrambi studiano all’Università Kore di Enna e hanno partecipato al progetto di ricerca seguito dal professor Vincenzo Calabrese. Il lavoro è arrivato al 67° Congresso nazionale della Società italiana di nefrologia, che si è tenuto a Sorrento dal 10 al 13 novembre.

Quattro i contributi portati al congresso dal gruppo, stando a quanto racconta Pastore nella nota inviata alla redazione. Tre sono stati selezionati come poster digitali. Il quarto, dedicato al rapporto tra stress emodinamico e calciuria, è stato discusso in una sessione orale e, secondo lo studente, ha ricevuto il riconoscimento come miglior abstract.

La calciuria indica la quantità di calcio eliminata con le urine. Misurarla e metterla in relazione con il BNP permette di osservare insieme un parametro renale e un segnale prodotto soprattutto dal cuore. Il gruppo ha usato modelli statistici per analizzare come i due valori si muovono nel tempo. Il punto dello studio è capire se le loro variazioni siano associate, senza attribuire al BNP un effetto diretto che questo tipo di analisi, da solo, non può dimostrare.

Per Pastore e Perrone, ancora sui banchi di Medicina, il congresso è stato l’occasione per confrontarsi con gli specialisti del settore su un lavoro a cui hanno contribuito. La ricerca non si ferma a Sorrento. Nella stessa nota, Pastore riferisce che un altro studio del gruppo è nelle fasi conclusive dell’iter editoriale presso una rivista internazionale e non è ancora pubblicato.