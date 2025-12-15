Grande partecipazione al Santuario per “Sotto il Cielo di Frate Francesco – Premio San Francesco di Paola 2025”, tra musica, arte e un forte appello alla pace

Grande successo di pubblico ed emozioni intense hanno caratterizzato la prima edizione di “Sotto il Cielo di Frate Francesco – Premio San Francesco di Paola 2025”, evento nato nel segno di un forte appello alla pace e alla fratellanza universale ispirato al messaggio del Santo.

Il progetto prende forma da un’idea del fashion designer Claudio Greco, direttore artistico dell’evento, ed è stato realizzato grazie alla sensibilità e alla collaborazione dei frati del Santuario. Il Salone Conferenze del Santuario di San Francesco di Paola ha fatto da cornice a una serata intensa, aperta dall’applauditissima esibizione del soprano Cesira Frangella.

A condurre l’evento è stata la giornalista Marzia Roncacci, volto noto di Rai2, che ha ringraziato i frati e invitato sul palco Frate Antonio Bottino, Superiore del Convento, insieme a Padre Domenico Crupi, Vicario del Santuario. Presente anche l’Amministrazione comunale di Paola, rappresentata dal vicesindaco Marianna Saragò.

La consegna dei Premi

Dopo i saluti iniziali del maestro orafo Michele Affidato, creatore del Premio, si è entrati nel vivo della serata con la consegna dei riconoscimenti. Tra i premiati la dottoressa Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, e l’imprenditore Cesare Spanò.

Momento particolarmente sentito è stato il Premio alla memoria per il Maestro Carlo Rambaldi, ritirato dal dottor Giuseppe Lombardi, vicepresidente della Fondazione Rambaldi. A seguire, il riconoscimento ai fratelli Binetti e nuovi intermezzi artistici, tra cui l’esibizione della cantautrice calabrese Januaria Carito e della scuola di ballo “Dancing Club” con coreografie di Lia Molinaro.

Tra i premiati anche Gemma Gesualdi, presidente dell’Associazione Brutium, e il giovane imprenditore Tommaso Greco. Emozionante la consegna del Premio ad Alfonso Samengo, vicedirettore del Tg2, consegnato dal caporedattore del TGR Calabria Riccardo Giacoia.

Riconoscimenti anche a Francesco Cicione, presidente Antopan, a Walter Pellegrini, editore della storica casa editrice Luigi Pellegrini Editori, e uno dei momenti più intensi della serata è stato il Premio a Santo Versace, ritirato da Raffaele Del Monaco. Premi finali anche per Roberto Gallo, patron del Riva Restaurant & Lounge Bar, per Antonello Colosimo e per l’imprenditore Sergio Mazzuca.

Arte, moda e teatro nel segno della pace

Molto seguita la sfilata curata da Claudio Greco, incentrata sul tema della pace e sul messaggio d’amore universale di San Francesco. Forte l’impatto emotivo anche dell’esibizione teatrale del giovane attore Giovan Battista Odoardi, che ha interpretato con intensità il messaggio di speranza e fratellanza.

A chiudere la serata, un aperitivo conviviale nei saloni adiacenti, con le proposte del Riva Restaurant & Lounge Bar e l’arte pasticcera del maestro Massimiliano Tagliaferri.

“Sotto il cielo di frate Francesco” si è confermato così non solo come un evento culturale di grande livello, ma come un messaggio potente e attuale di pace e amore universale, capace di parlare a un mondo ancora segnato da guerre e sofferenze.