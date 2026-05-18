Il Reading Festival della Lettura torna a Cosenza e festeggia la sua decima edizione nel segno di “Giullari e Utopie”. Dal 22 al 24 maggio, il Museo dei Brettii e degli Enotri ospiterà tre giorni dedicati a libri, autori, letture, teatro, performance musicali e convivialità, dentro un’atmosfera pensata come festa collettiva della parola.

La rassegna è promossa da UniterpreSila aps, con il patrocinio del Comune di Cosenza, e si inserisce nel programma del Maggio dei Libri, confermando il legame tra la città e le iniziative dedicate alla promozione della lettura.

Mario Pirovano porta Dario Fo al Museo dei Brettii e degli Enotri

Tra gli ospiti più attesi c’è Mario Pirovano, attore che da anni raccoglie l’eredità scenica e civile del Premio Nobel Dario Fo. Pirovano sarà protagonista dello spettacolo “Lu santo jullare Francesco”, in programma sabato 23 maggio alle 20, e terrà anche un workshop gratuito sul corpo attoriale.

Lo spettacolo rientra nel programma della Notte europea dei Musei 2026, occasione in cui i visitatori potranno accedere al Museo al costo simbolico di 1 euro. L’evento è inoltre inserito nelle celebrazioni ufficiali per il centenario di Dario Fo, promosse dalla Fondazione Fo Rame.

Caruso: «La cultura come strumento di comunità»

Il sindaco Franz Caruso sottolinea il valore ormai consolidato della rassegna nel percorso culturale cittadino.

«La città di Cosenza continua a scegliere la cultura come uno degli elementi caratterizzanti della sua identità. Il Reading Festival della Lettura, in virtù della sua decima edizione, rappresenta ormai molto più di una rassegna culturale, essendo divenuta nel tempo un’esperienza collettiva che negli anni ha saputo costruire relazioni, creare partecipazione e restituire centralità alla forza della parola», afferma il primo cittadino.

Per Caruso, l’inserimento nel Maggio dei Libri rafforza il significato dell’iniziativa, capace di trasformare la lettura in un gesto vivo e condiviso, aperto a generazioni, linguaggi artistici ed esperienze diverse.

«Per tre giorni il Museo dei Bretti e degli Enotri diventerà uno spazio aperto di incontro tra teatro, letteratura, poesia e musica, confermando il ruolo della cultura come strumento di comunità e crescita civile», aggiunge il sindaco.

Cosenza “Città che legge”

Il sostegno dell’Amministrazione comunale al Reading Festival viene letto anche come parte del percorso di Cosenza “Città che legge”, riconoscimento che il Comune considera una responsabilità quotidiana verso i cittadini e soprattutto verso le nuove generazioni.

Il titolo scelto per questa edizione, “Giullari e Utopie”, richiama il teatro civile e poetico di Dario Fo, la sua ironia popolare e la capacità di immaginare, attraverso l’utopia, un futuro più umano e più giusto.

Gli ospiti della decima edizione

Il programma prevede numerosi appuntamenti. Tra gli ospiti ci sarà Gioacchino Criaco, che presenterà il nuovo libro “Dove canta il cuculo”, edito da Piemme, con un reading dell’attore Carlo Gallo. Spazio anche a Gianluca Veltri con il romanzo “Una tenebra azzurra”, pubblicato da Ferrari editore.

In calendario anche il concerto narrativo tratto da “Accabadora” di Michela Murgia, a cura di Casa di Suoni e di Racconti, la poetessa Maria Canino con la silloge “Poesie da sotto al materasso”, pubblicata da La Gru edizioni, e una serata dedicata a Fabrizio De André e ai suoi riferimenti letterari, con Gaspare Tancredi e Giuseppe Scarpelli.

Prevista inoltre la presentazione del libro “Io fo Arlecchino”, di Patrizia Fulciniti e Cielo Pessione. Fulciniti dialogherà con Mario Pirovano proprio sul celebre lavoro di Fo dedicato alla maschera di Arlecchino.