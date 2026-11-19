L’iniziativa annunciata dal sindaco Ameruso sarà rivolta agli studenti delle quarte e quinte dei licei classici, scientifici e artistici. Previste tre sezioni, dalla traduzione dei testi latini alle produzioni multimediali

Studiare le opere di Marco Aurelio Severino, tradurne alcuni passi e reinterpretarne le illustrazioni anatomiche. È la proposta del Comune di Tarsia, che prepara un concorso regionale per gli studenti degli ultimi due anni dei licei classici, scientifici e artistici della Calabria.

Ad annunciare l’iniziativa è il sindaco Roberto Ameruso, nell’ambito del percorso dedicato al medico tarsiano e al suo contributo alla rivoluzione scientifica del Seicento. Le modalità definitive di partecipazione e premiazione saranno comunicate durante la presentazione ufficiale.

Il progetto punta a coinvolgere gli studenti nello studio delle fonti, attraverso tre sezioni disciplinari. Per i licei classici sono previste attività di ricerca storica, filologica e bibliografica, con la traduzione e il commento di brevi passi autentici in latino.

Gli alunni dei licei scientifici potranno approfondire il contributo di Severino all’anatomia, alla chirurgia e al metodo sperimentale, anche attraverso elaborati multimediali e confronti con la medicina contemporanea. Ai licei artistici sarà proposta una rielaborazione del patrimonio iconografico delle sue opere, utilizzando disegni, sculture, incisioni, strumenti digitali e produzioni audiovisive.

La partecipazione prevista è individuale, con il supporto degli insegnanti e delle scuole. Gli elaborati saranno valutati sulla base di originalità, rigore scientifico e storico, capacità interpretativa e qualità della ricerca. Per i primi tre classificati di ciascuna sezione sono annunciati riconoscimenti personalizzati, realizzati utilizzando l’identità grafica già presentata durante il primo evento dedicato a Severino.

Nato a Tarsia nel 1580, Severino fu medico, anatomista, chirurgo, filosofo e naturalista. Il percorso promosso dal Comune ne approfondisce il ruolo nella trasformazione della medicina europea e nello sviluppo dell’osservazione e della sperimentazione. Tra le opere al centro dell’attenzione figura la “Zootomia democritea”, dedicata all’anatomia comparata.

Una parte del lavoro proposto alle scuole riguarderà la produzione in latino. Secondo quanto evidenziato dai promotori, numerosi testi di Severino non dispongono ancora di una traduzione italiana, mentre manoscritti, corrispondenze e documenti offrono ulteriori possibilità di ricerca. Parte di questo patrimonio è custodita nella Biblioteca Lancisiana di Roma.

Il concorso costituirà la terza tappa del progetto comunale. La prima è stata la presentazione al Piccolo Teatro Popolare di Tarsia del volume dello storico Aurelio Musi, “Il medico a rovescio. Marco Aurelio Severino nell’Europa del Seicento”, pubblicato da Rubbettino. Successivamente, 43 studenti delle scuole medie di Tarsia hanno partecipato a un viaggio formativo al MUSA – Museo Universitario delle Scienze e delle Arti di Napoli.

L’amministrazione collega il percorso scolastico anche alla prospettiva di istituire il Premio solenne Marco Aurelio Severino – Città di Tarsia, destinato a personalità del settore medico-scientifico. Tra le possibilità indicate c’è quella di raccogliere e rendere accessibili le migliori produzioni degli studenti attraverso la Biblioteca civica intitolata al medico.