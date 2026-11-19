A Calopezzati la scoperta del mondo delle api passa anche da una colazione condivisa. Ventisei appuntamenti e oltre mille partecipanti in meno di quattro mesi: è il bilancio comunicato da Apicoltura Fratelli Garasto per «Colazione nell’Alveare», l’iniziativa gratuita avviata il 25 luglio scorso e proseguita fino all’edizione speciale del 15 novembre, organizzata nell’ambito di Mielerie Aperte.

L’azienda biologica, guidata da Gianluigi e Saverio Garasto, ha annunciato altri cinque incontri. Il primo si terrà domenica 13 dicembre alle 10.30, nella sede aziendale di Calopezzati. La partecipazione resterà gratuita, con prenotazione attraverso il sito www.mielegarasto.it e un massimo di trenta persone, secondo la formula adottata per gli appuntamenti autunnali e invernali.

Il progetto avvicina adulti e bambini al lavoro degli apicoltori, mostrando il percorso che precede l’arrivo del miele in tavola. Le spiegazioni sull’organizzazione dell’alveare e sulle caratteristiche delle produzioni biologiche si alternano alle degustazioni, durante le quali i visitatori imparano a distinguere profumi, aromi e sapori delle diverse varietà. A chiudere gli incontri è la colazione preparata dalla famiglia Garasto.

Nata in estate, l’iniziativa è proseguita nei mesi successivi, introducendo nuove attività. Durante l’appuntamento del 25 ottobre, intitolato «Il Miele dell’Autunno», è stato inaugurato il Club dei Bambini, uno spazio con disegni, giochi e laboratori creativi. La proposta sarà presente anche nell’edizione di dicembre, affiancando il percorso di divulgazione e degustazione rivolto agli adulti.

L’ultimo incontro si è svolto il 15 novembre in concomitanza con Mielerie Aperte, il progetto nazionale dedicato alla conoscenza delle api e del miele al quale aderisce l’azienda. La giornata è cominciata all’aperto, sotto gli eucalipti, per poi proseguire nei locali aziendali con l’arrivo della pioggia. I fratelli Garasto hanno illustrato il funzionamento dell’alveare, il ruolo delle api nella biodiversità e le caratteristiche dei mieli prodotti. La colazione conclusiva ha riunito i partecipanti intorno a castagne, torte, ricotta fresca, pancake e miele.

Soddisfazione per il percorso è stata espressa da Fabio Pugliese, presidente di Calabria Excellent ETS, associazione della quale l’impresa è socia. «Gianluigi e Saverio dimostrano che si può fare impresa in Calabria puntando sulla qualità, sull’autenticità, sulla sostenibilità e sull’innovazione», ha dichiarato.

Con i nuovi appuntamenti, l’azienda intende dare continuità a un’esperienza che mette in relazione produttori e visitatori, utilizzando la conoscenza del miele per raccontare il lavoro agricolo e il territorio di Calopezzati.