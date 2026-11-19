La Giunta dà il via libera alla fattibilità tecnico-economica. Il Tavolo istituzionale ha autorizzato l’utilizzo delle economie del CIS. Caruso: «Consolidare la presenza dell’Unical e completare il recupero del complesso»

La Giunta comunale di Cosenza ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del secondo lotto di restauro del Complesso monumentale di San Domenico. Il provvedimento riguarda il proseguimento del recupero della struttura, che ospita già due corsi universitari dell’Unical.

L’intervento rientra nel Contratto istituzionale di sviluppo Cosenza-Centro Storico e segue il primo lotto, già finanziato attraverso le risorse del CIS. Il secondo era stato inserito in overbooking, quindi oltre la dotazione finanziaria originariamente disponibile. Il Tavolo istituzionale ha autorizzato l’utilizzo delle economie maturate durante l’attuazione del Contratto, consentendo di proseguire il percorso.

Pur essendo autonomo rispetto al primo, il nuovo lotto è indicato dall’amministrazione come necessario al completamento dell’opera, per assicurare la piena fruibilità degli spazi e la coerenza architettonica e funzionale del complesso. Il passaggio approvato dalla Giunta riguarda la fattibilità tecnico-economica dell’intervento.

Il sindaco Franz Caruso collega il restauro alla funzione universitaria assunta da San Domenico. «San Domenico è oggi molto più di un monumento restituito alla sua bellezza e alla sua dignità: è un luogo che ha ripreso a vivere, ospitando due corsi universitari dell’Unical e diventando un presidio di cultura, formazione e conoscenza nel cuore del centro storico», afferma.

Per il primo cittadino, l’approvazione rappresenta un passaggio per consolidare il rapporto tra l’Ateneo e la città, proseguendo un percorso che lega il recupero degli edifici storici alle attività di formazione. Caruso sottolinea inoltre il ruolo della collaborazione istituzionale nell’autorizzazione a impiegare le risorse risparmiate durante l’attuazione del CIS.

«Il nostro obiettivo è fare di San Domenico uno spazio sempre più vivo, aperto e inclusivo, capace di accogliere e mettere in relazione attività universitarie, culturali e istituzionali», conclude il sindaco.