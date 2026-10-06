Botta e risposta sulla gestione dell’Aterp. Il consigliere regionale Francesco De Cicco, intervenendo in Consiglio regionale, ha sollevato il tema degli alloggi Aterp e delle pratiche per gli interventi di manutenzione, accusando la commissaria straordinaria di ritardi nella firma degli atti necessari. De Cicco ha anche collegato la questione ai costi della struttura, arrivando a sostenere che, se le pratiche non vengono firmate, «possiamo risparmiarci anche il suo stipendio».

Accuse che la commissaria straordinaria dell’Aterp respinge con fermezza, rivendicando il lavoro svolto dall’azienda e, in particolare, il reperimento di 30 milioni di euro per interventi sull’edilizia residenziale pubblica.

Finanziamenti storici e zero strumentalizzazioni: «De Cicco faccia la campagna elettorale altrove, ATERP ha ottenuto 30 milioni mai visti prima».

«Respingo con fermezza e rimando al mittente le accuse infondate mosse dal consigliere Francesco De Cicco in merito alla gestione dell’Aterp ed al mio operato. L’ennesima uscita a vuoto di chi, non avendo alcuna reale proposta o visione politica da offrire ai calabresi tenta goffamente di farsi notare sollevando polveroni sul nulla. Parlare di omissioni o ritardi ingiustificati è del tutto strumentale e fuorviante rispetto alla realtà dei fatti che pure io stessa ho rappresentato al consigliere che, rimane un “polemista da social”.

Proprio in questi mesi, infatti, Aterp è riuscita a intercettare e a programmare un finanziamento storico e senza precedenti: ben 30 milioni di euro, frutto di una programmazione seria, silenziosa e concreta, interamente destinati al piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche, inclusi gli interventi sugli ascensori, al rifacimento delle condotte idrico-sanitarie ed all’inclusione degli abitanti dei quartieri popolari con il progetto “Quartieri InSalute”.

Si tratta di risorse imponenti che cambieranno concretamente il volto dell’edilizia residenziale pubblica e la qualità della vita dei cittadini.

Nessuna inerzia, dunque, ma un lavoro straordinario di programmazione e reperimento fondi che dimostra l’efficacia e la concretezza dell’azione amministrativa di questa Azienda con questo Commissario.

Il consigliere De Cicco cerca visibilità facile e vis polemica, ma la campagna elettorale e le strumentalizzazioni politiche si fanno altrove, non sulla pelle e sui bisogni reali dei residenti degli alloggi Aterp, che grazie al buon governo di Occhiuto oggi possono contare su investimenti mai visti prima nella storia dell’ente».