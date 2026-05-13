Le auto che circolano in Calabria sono sempre più vecchie. L’età media del parco veicoli regionale ha ormai raggiunto i 14 anni e 4 mesi, registrando un aumento del 3% rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da uno studio realizzato da Facile.it su un campione di oltre 220mila preventivi RC Auto raccolti negli ultimi dodici mesi.

Il dato colloca la Calabria al terzo posto in Italia per anzianità dei veicoli in circolazione. A livello nazionale, infatti, l’età media delle automobili si ferma a 12 anni e 6 mesi.

A confermare il progressivo invecchiamento del parco auto regionale c’è anche un altro indicatore: cresce sensibilmente il numero di automobilisti che scelgono la garanzia accessoria di assistenza stradale. Ad aprile 2026, tra chi in Calabria ha sottoscritto una copertura aggiuntiva alla RC Auto, il 48,3% ha optato per questa formula, contro il 36,6% registrato nello stesso periodo dell’anno precedente.

Le differenze provinciali mostrano un quadro piuttosto omogeneo, ma con alcune aree particolarmente critiche. Le province con le auto più vecchie risultano essere Reggio Calabria e Vibo Valentia, dove l’età media ha raggiunto i 14 anni e 7 mesi. Seguono Cosenza e Crotone con 14 anni e un mese. Situazione leggermente migliore a Catanzaro, che registra comunque una media elevata: 13 anni e 11 mesi.

Secondo lo studio, l’invecchiamento delle auto non incide soltanto sui costi di manutenzione o sui consumi, ma anche sulle assicurazioni. Se il premio medio RC Auto per una vettura di 10 anni si aggira intorno ai 461 euro, sale a 559 euro per un’auto di 12 anni e arriva a 575 euro per un veicolo di 14 anni. In quattro anni il costo medio dell’assicurazione aumenta così del 25%.

«Dal punto di vista assicurativo bisogna inoltre considerare che l’offerta di garanzie accessorie per i veicoli più vecchi tende a ridursi», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. «Coperture come furto e incendio diventano meno efficaci con l’avanzare dell’età del mezzo, mentre garanzie contro eventi naturali o atti vandalici spesso non vengono più offerte per auto troppo datate».

Ecco l’età media dei veicoli nelle province calabresi

Catanzaro: 13 anni e 11 mesi

Cosenza: 14 anni e 1 mese

Crotone: 14 anni e 1 mese

Reggio Calabria: 14 anni e 7 mesi

Vibo Valentia: 14 anni e 7 mesi

Calabria: 14 anni e 4 mesi

Italia: 12 anni e 6 mesi